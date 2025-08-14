Agentes de IA potentes que utilizan datos Z: Presentamos la integración de IBM Z y Salesforce Data Cloud Zero Copy.

A pesar de contar con una mina de oro de información, que incluye registros de clientes, transacciones financieras, conocimientos operativos y décadas de datos históricos, la mayoría de las organizaciones siguen sin aprovechar al máximo los datos. Según Seagate y D&B, el 68 % de los datos empresariales siguen sin analizarse en la mayoría de las organizaciones y hasta el 82 % de las empresas están limitadas por silos de datos. El éxito de las iniciativas de IA generativa depende de lo bien que las empresas puedan acceder, gestionar y aprovechar sus datos empresariales para modelos de IA y análisis.

Estas barreras no solo limitan la innovación, sino que también reducen el ROI de las iniciativas de IA. De hecho, las empresas que monetizan eficazmente datos fiables y de alta calidad obtienen casi el doble de ROI de la IA, un 9 % frente al 4,8 %. El mensaje es claro: desbloquear el valor de los datos empresariales ya no es opcional; es esencial para obtener una ventaja competitiva en la era de la IA.

Por eso llevamos la potencia de IBM® watsonx, el mainframe de IBM® Z, IBM® Data Gate for watsonx y la tecnología Salesforce Zero Copy a la vanguardia de la innovación empresarial. Esta integración entre IBM watsonx y Salesforce Data Cloud representa un gran avance en la forma en las que las organizaciones pueden activar sus datos de forma segura, eficiente y sin necesidad de movimientos de datos complejos.