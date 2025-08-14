Agentes de IA potentes que utilizan datos Z: Presentamos la integración de IBM Z y Salesforce Data Cloud Zero Copy.

13 de agosto de 2025
A pesar de contar con una mina de oro de información, que incluye registros de clientes, transacciones financieras, conocimientos operativos y décadas de datos históricos, la mayoría de las organizaciones siguen sin aprovechar al máximo los datos. Según Seagate y D&B, el 68 % de los datos empresariales siguen sin analizarse en la mayoría de las organizaciones y hasta el 82 % de las empresas están limitadas por silos de datos. El éxito de las iniciativas de IA generativa depende de lo bien que las empresas puedan acceder, gestionar y aprovechar sus datos empresariales para modelos de IA y análisis.
Estas barreras no solo limitan la innovación, sino que también reducen el ROI de las iniciativas de IA. De hecho, las empresas que monetizan eficazmente datos fiables y de alta calidad obtienen casi el doble de ROI de la IA, un 9 % frente al 4,8 %. El mensaje es claro: desbloquear el valor de los datos empresariales ya no es opcional; es esencial para obtener una ventaja competitiva en la era de la IA.
Por eso llevamos la potencia de IBM® watsonx, el mainframe de IBM® Z, IBM® Data Gate for watsonx y la tecnología Salesforce Zero Copy a la vanguardia de la innovación empresarial. Esta integración entre IBM watsonx y Salesforce Data Cloud representa un gran avance en la forma en las que las organizaciones pueden activar sus datos de forma segura, eficiente y sin necesidad de movimientos de datos complejos.
Durante años, las empresas han confiado en IBM Z para impulsar operaciones de misión crítica en todos los sectores, desde la banca y los seguros hasta la atención sanitaria y el gobierno. Las empresas de todo el mundo aprovechan el mainframe para alojar sus datos de transacción más valiosos. Pero el acceso a esos datos para las aplicaciones modernas de IA ha requerido tradicionalmente procesos de extracción, transformación y carga (ETL) que son costosos, lentos y propensos a la duplicación.
Con Zero Copy File Federation, ese paradigma cambia: IBM Data Gate for watsonx permite a las organizaciones incorporar sus valiosos datos de IBM Z a IBM watsonx.data, el lakehouse de datos abierto e híbrido para la IA.
La integración perfecta de copia cero de watsonx.data con Salesforce Data Cloud, habilitada por el Apache Iceberg abierto, permitirá además que ambas plataformas accedan virtualmente e interpreten los datos empresariales en tiempo real. Los resultados son una base sólida para los datos de Z y Salesforce que se pueden utilizar para casos de uso innovadores de IA agéntica, desbloquear nuevas posibilidades para la automatización inteligente y el compromiso con el cliente.
No se trata solo de acceso a datos; se trata de permitir una acción inteligente. Al combinar los datos esenciales del mainframe con los valiosos datos de interacción con los clientes de Salesforce, las empresas pueden generar información en tiempo real basada en inteligencia artificial para lograr una interacción más personalizada y proactiva con los clientes, así como flujos de trabajo optimizados.
Con esta integración,Agentforce de Salesforce puede acceder de forma segura a los almacenes de datos en el mainframe y a los datos estructurados en IBM® Db2 for z/OS u otras bases de datos de mainframe para comprender al instante el historial, las preferencias y el sentimiento de un cliente. ¿El resultado? Resoluciones más rápidas, recomendaciones más inteligentes y conversaciones más significativas.
Esta integración entre IBM y Salesforce ya está desbloqueando potentes casos de uso en todos los sectores. Al federar los datos del mainframe en Salesforce Data Cloud, las empresas pueden activar conocimientos que antes estaban atrapados en silos. Estos son cuatro casos de uso transformadores:
Uno de los aspectos más potentes de esta asociación es que no requiere reemplazar la infraestructura existente. Los clientes de IBM pueden continuar confiando en la resiliencia y la seguridad de IBM Z mientras obtienen nuevas capacidades de activación a través de Salesforce. Es beneficioso para todos: preservar la integridad de los sistemas híbridos y adoptar la agilidad de la IA moderna.
"Esta colaboración con Salesforce y la potencia de Zero Copy supone una gran ventaja para nuestros clientes comunes", afirmó Edward Calvesbert, vicepresidente de gestión de productos de watsonx Platform. "Se trata de capacitar a las empresas para que rompan finalmente los silos de datos y liberen todo el potencial de todos sus datos para la IA, sin la carga de las complejas migraciones de datos. Estamos habilitando un futuro en el que se desbloquean nuevos conocimientos de manera fluida y se automatizan los procesos empresariales críticos".
En IBM, nos comprometemos a construir un ecosistema de datos abierto y conectado; uno en el que los datos fluyan de forma libre y segura a través de las plataformas, y en el que la IA se base en la confianza y la transparencia. Esta asociación con Salesforce es un testimonio de esa visión.
Juntos, ayudamos a las empresas a mover los silos de datos y avanzar hacia un futuro en el que los datos trabajen más duro, de forma más inteligente y rápida. El objetivo siempre ha sido el mismo: impulsar la innovación, mejorar la experiencia del cliente y desbloquear nuevos valores empresariales.
Únase a nuestro próximo webinar con líderes de IBM y Salesforce mientras exploramos cómo Zero Copy está remodelando la IA empresarial.