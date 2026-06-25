Presentamos Maximo Application Suite 9.2: IA diseñada para la gestión de activos que mantiene las operaciones en funcionamiento

IBM anuncia Maximo Application Suite 9.2, una versión que lleva la IA centrada en los activos directamente a los flujos de trabajo que los equipos de fiabilidad, mantenimiento, servicio de campo, seguridad y operaciones utilizan a diario.
A medida que las empresas van más allá de la fase experimental de la IA, el siguiente reto es ponerla en práctica. Se trata de saber cómo aplicar la inteligencia allí donde se desarrolla el trabajo, vincular las perspectivas con la acción, coordinar la ejecución entre equipos y sistemas, y hacerlo todo con la confianza y el control que exigen los entornos críticos para la misión. Para las organizaciones con un gran volumen de activos, ese modelo operativo cobra vida en el ámbito de la gestión de activos físicos.
Maximo Application Suite 9.2 impulsa este cambio al integrar la IA de forma más profunda en el trabajo diario de gestión de activos, equipos, seguridad y operaciones. En lugar de tratar la IA como una capa independiente, Maximo 9.2 la aplica donde se lleva a cabo el trabajo, ayudando a los equipos a identificar los problemas antes, a tomar mejores decisiones con mayor rapidez y a ejecutar con mayor coherencia sobre el terreno.
Maximo 9.2 amplía la IA a través de perspectivas de fiabilidad, ejecución en campo, flujos de trabajo de seguridad y cumplimiento, extracción de información basada en documentos y orquestación entre sistemas. Además, introduce flujos de trabajo agénticos diseñados para orientar la toma de decisiones y hacer avanzar el trabajo a lo largo de estos procesos de forma práctica y basada en la realidad operativa.
Las organizaciones ya tienen acceso a grandes volúmenes de datos operativos, pero utilizar esos datos de forma coherente en todos los equipos y procesos sigue siendo un reto. Los equipos de fiabilidad tienen que detectar los cambios antes de que se conviertan en fracasos. Los técnicos necesitan acceder a la información en el punto de trabajo. Los responsables de seguridad necesitan mejores formas de conectar los informes y las medidas correctivas. Los equipos de operaciones y TI necesitan sistemas que funcionen juntos sin una coordinación manual constante.
Maximo ha proporcionado durante mucho tiempo una base para gestionar esa complejidad. Maximo Application Suite 9.2 se basa en esa base integrando la IA de forma más profunda en los flujos de trabajo principales, ayudando a las organizaciones a aplicar la IA de forma práctica ahora y creando un camino hacia una adopción más amplia con el tiempo.
Una de las novedades más importantes de esta versión es una nueva capacidad con IA que ayuda a los equipos de fiabilidad y rendimiento de activos a pasar de los datos a la acción.
Maximo Condition Insight reúne órdenes de trabajo, inspecciones, lecturas de contadores y estrategias de fiabilidad para identificar los patrones del comportamiento de los activos y recomendar qué hacer a continuación. Esto ayuda a los equipos a diagnosticar los problemas antes, tomar decisiones más coherentes y reducir la dependencia de sistemas fragmentados o de la experiencia individual por sí sola. El mantenimiento basado en condiciones tradicionalmente ha requerido un análisis de datos significativo por parte de especialistas experimentados, pero Maximo ahora ayuda a simplificar y escalar ese análisis, reduciendo la complejidad y el esfuerzo necesario para interpretar grandes volúmenes de datos de activos.
En lugar de dedicar tiempo a recomponer información desconectada, los equipos de fiabilidad pueden centrarse más rápidamente en las acciones que más probablemente protegen el tiempo de actividad y el rendimiento de los activos.
Maximo 9.2 aporta inteligencia con IA a la gestión de servicios de campo (FSM), lo que permite que el técnico adecuado ejecute el trabajo correcto en el momento adecuado.
Maximo Assistant on Mobile ayuda a los técnicos a utilizar el lenguaje natural para buscar información sobre activos, consultar el historial y realizar su trabajo de forma eficiente sobre el terreno, mientras que Maximo Visual Inspection permite realizar inspecciones visuales basadas en IA con inferencia local directamente en el dispositivo. Al mismo tiempo, la programación conversacional con IA y el análisis de escenarios hipotéticos permiten a los planificadores, programadores y gerentes de servicio de campo explorar cambios como el aumento de la capacidad o la priorización del trabajo crítico utilizando un lenguaje sencillo, y optimizar las asignaciones en función de las condiciones, las limitaciones y la disponibilidad de recursos en tiempo real con perspectivas más rápidas y basadas en datos. Juntas, estas capacidades fortalecen la coordinación entre el campo y el back office. Los técnicos pueden acceder a la información que necesitan más rápido, mientras que los planificadores pueden tomar decisiones más inteligentes y adaptables a medida que cambian las prioridades.
El resultado es una mejora de las tasas de corrección a la primera, un mejor rendimiento de los SLA, una reducción del tiempo de asignación y una mayor productividad de los técnicos.
Para organizaciones centradas en la seguridad y el cumplimiento, Maximo 9.2 ayuda a vincular estas responsabilidades de forma más directa con las operaciones diarias.
Las capacidades ampliadas en materia de gestión de residuos centrada en los activos, la supervisión de la seguridad de los contratistas y los flujos de trabajo de seguridad orientados a dispositivos móviles facilitan la gestión del cumplimiento normativo, el seguimiento de los riesgos y la toma de medidas en tiempo real. Los equipos de campo pueden capturar incidentes, completar inspecciones e iniciar procesos de permiso para trabajar directamente en un dispositivo móvil, mejorando la precisión y la capacidad de respuesta de los datos mientras reducen la dependencia de procesos manuales o desconectados. Al mismo tiempo, la clasificación de incidentes asistida por IA ayuda a mejorar la coherencia y la exhaustividad de los informes al sugerir categorías e identificar eventos similares, lo que facilita la detección de patrones y refuerza la calidad general de los datos.
Todo esto es importante porque la seguridad es más eficaz cuando forma parte de las operaciones diarias en lugar de tratarse como un proceso independiente. Al reunir la captura de incidentes, el seguimiento de residuos, la supervisión de contratistas y las acciones de seguimiento en un único sistema, Maximo 9.2 ayuda a las organizaciones a reforzar el cumplimiento normativo mientras apoyan respuestas más rápidas y consistentes en los flujos de trabajo de seguridad y medioambientales.
Maximo 9.2 también amplía la forma en que las organizaciones pueden utilizar la información a la que tradicionalmente ha sido difícil acceder y analizar.
Con la función "Lease Abstraction" de Maximo Real Estate and Facilities, la generación aumentada por recuperación (RAG) puede ayudar a extraer información clave de los contratos de arrendamiento y hacer que dicha información sea utilizable más rápidamente. Este proceso reduce el tiempo dedicado a leer documentos largos e introducir datos manualmente en los sistemas, un proceso que puede ocupar una parte significativa de la jornada laboral. Al simplificar cómo se capturan y aplican los datos no estructurados, las organizaciones pueden dedicar menos tiempo a buscar y procesar información y más tiempo a centrarse en atender a los clientes y mejorar los resultados operativos. De forma más amplia, la abstracción de documentos habilitada por IA seguirá extendiéndose más allá de los arrendamientos hacia otros tipos de documentos como manuales de mantenimiento OEM, procedimientos de inspección, acuerdos de licencia de software y documentación técnica.
Esto representa el punto de partida de cómo Maximo puede aplicar la generación aumentada por recuperación (RAG) en toda la suite, con la capacidad de desbloquear y operacionalizar información de una gama más amplia de documentos a lo largo del tiempo.
A medida que las organizaciones amplían su uso de la IA, el reto no es solo construir modelos o generar perspectivas. Se trata de conectar esas capacidades entre sistemas y garantizar que puedan aplicarse de forma coherente en las operaciones diarias.
Maximo 9.2 ayuda a abordar esto reforzando cómo los datos, los flujos de trabajo y los agentes de IA están conectados en toda la empresa. Con capacidades como el servidor MCP, las organizaciones pueden traer sus propios agentes e integrarlos directamente con las API de Maximo Manage, lo que permite a la IA participar de manera más fluida en los procesos operativos existentes sin depender de la coordinación manual entre herramientas desconectadas. Este enfoque reconoce que las organizaciones utilizan una variedad de soluciones de IA y proporciona una forma coherente de conectarlas a flujos de trabajo impulsados por Maximo.
Esto otorga a los responsables de TI y operaciones un mayor control sobre cómo se implementa, gestiona y escala la IA. También permite a los equipos avanzar en el trabajo de manera más eficiente a través de EAM, ERP, IoT y otras plataformas. Al crear un enfoque más unificado de los datos y la ejecución, Maximo 9.2 ayuda a las organizaciones a ir más allá de los casos de uso de IA aislados y a construir una base para operaciones más amplias y conectadas.
Maximo Application Suite 9.2 refleja el enfoque continuo de IBM en la IA práctica y centrada en los activos para las organizaciones que necesitan mejorar la fiabilidad, la seguridad y la ejecución sin añadir complejidad innecesaria.
Al integrar la IA en el flujo de trabajo, esta versión ayuda a las organizaciones a empezar con casos de uso específicos, a ofrecer valor con mayor rapidez y a sentar las bases para una transformación más amplia con el tiempo.
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