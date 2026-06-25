Presentamos Maximo Application Suite 9.2: IA diseñada para la gestión de activos que mantiene las operaciones en funcionamiento

A medida que las empresas van más allá de la fase experimental de la IA, el siguiente reto es ponerla en práctica. Se trata de saber cómo aplicar la inteligencia allí donde se desarrolla el trabajo, vincular las perspectivas con la acción, coordinar la ejecución entre equipos y sistemas, y hacerlo todo con la confianza y el control que exigen los entornos críticos para la misión. Para las organizaciones con un gran volumen de activos, ese modelo operativo cobra vida en el ámbito de la gestión de activos físicos.

Maximo Application Suite 9.2 impulsa este cambio al integrar la IA de forma más profunda en el trabajo diario de gestión de activos, equipos, seguridad y operaciones. En lugar de tratar la IA como una capa independiente, Maximo 9.2 la aplica donde se lleva a cabo el trabajo, ayudando a los equipos a identificar los problemas antes, a tomar mejores decisiones con mayor rapidez y a ejecutar con mayor coherencia sobre el terreno.

Maximo 9.2 amplía la IA a través de perspectivas de fiabilidad, ejecución en campo, flujos de trabajo de seguridad y cumplimiento, extracción de información basada en documentos y orquestación entre sistemas. Además, introduce flujos de trabajo agénticos diseñados para orientar la toma de decisiones y hacer avanzar el trabajo a lo largo de estos procesos de forma práctica y basada en la realidad operativa.