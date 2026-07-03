Las organizaciones industriales se enfrentan al reto de mejorar la fiabilidad, reducir el tiempo de inactividad y operar de forma más eficiente, al tiempo que gestionan la creciente complejidad, las brechas de personal y los sistemas desconectados. Con demasiada frecuencia, los datos operativos, la experiencia y las decisiones permanecen aislados entre equipos y aplicaciones, lo que ralentiza la ejecución y limita la productividad.

IBM Maximo lleva la IA y los agentes directamente a los flujos de trabajo de mantenimiento, fiabilidad, ejecución de campo y planificación. Con capacidades integradas y extensibles, Maximo ayuda a los equipos a obtener las perspectivas adecuadas, automatizar acciones y respaldar mejores decisiones en el flujo de trabajo para que las organizaciones puedan operar de forma más eficiente y fiable a escala.