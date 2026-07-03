Incluya la IA en el mantenimiento, la ejecución sobre el terreno, la fiabilidad y la planificación para ofrecer las perspectivas, las recomendaciones y las acciones adecuadas para cada usuario.
Las organizaciones industriales se enfrentan al reto de mejorar la fiabilidad, reducir el tiempo de inactividad y operar de forma más eficiente, al tiempo que gestionan la creciente complejidad, las brechas de personal y los sistemas desconectados. Con demasiada frecuencia, los datos operativos, la experiencia y las decisiones permanecen aislados entre equipos y aplicaciones, lo que ralentiza la ejecución y limita la productividad.
IBM Maximo lleva la IA y los agentes directamente a los flujos de trabajo de mantenimiento, fiabilidad, ejecución de campo y planificación. Con capacidades integradas y extensibles, Maximo ayuda a los equipos a obtener las perspectivas adecuadas, automatizar acciones y respaldar mejores decisiones en el flujo de trabajo para que las organizaciones puedan operar de forma más eficiente y fiable a escala.
Ponga el conocimiento de sus mejores técnicos, su documentación y su historial de activos en la palma de la mano de cada trabajador para que los equipos de campo puedan diagnosticar, capturar y cerrar el trabajo con más confianza. Acceda al historial de activos, a los patrones de fallos y al trabajo anterior en lenguaje natural. Ayude a los trabajadores más nuevos a actuar con la confianza de los equipos más experimentados.
Conecte la monitorización, la detección de anomalías, las perspectivas de inspección y la estrategia de fiabilidad para que los equipos puedan comprender lo que está sucediendo, decidir qué es lo importante y mover directamente hacia el trabajo correcto. Vea el comportamiento anormal explicado en un lenguaje sencillo. Detecte antes los problemas emergentes con la detección de anomalías y la inteligencia de condiciones
Proporcione a los equipos la información que necesitan para priorizar el trabajo, asignar recursos y mantener las operaciones en marcha. Maximo reúne datos de trabajo, activos y operativos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones más rápidas, centrarse en las actividades de mayor valor y reducir retrasos. Alinee los recursos con las prioridades, optimice los horarios y asegúrese de que el trabajo crítico se complete de forma eficiente, al tiempo que mejoras la productividad y el rendimiento general.
La información crítica sobre bienes inmuebles e instalaciones suele quedar atrapada en documentos, lo que requiere una revisión manual y la introducción de datos antes de poder utilizarla. Maximo utiliza la abstracción de arrendamientos con IA para extraer y estructurar datos clave, transformando documentos en inteligencia operativa que mejora la eficiencia, la precisión, el cumplimiento y la toma de decisiones en instalaciones y operaciones inmobiliarias.
Los equipos de seguridad recopilan datos de incidentes todos los días, pero identificar patrones en miles de registros suele ser manual y llevar mucho tiempo. IBM Maximo utiliza la IA para categorizar incidentes, sacar a la luz eventos similares y ayudar a los equipos a descubrir riesgos recurrentes más rápido, mejorando las investigaciones, fortaleciendo la precisión de los informes y tomando medidas antes de que los incidentes menores se conviertan en eventos importantes
Vaya más allá de las perspectivas aisladas. Maximo ayuda a los equipos a coordinar aprobaciones, flujos de trabajo y herramientas conectadas para que la IA pueda ayudar a avanzar el trabajo en toda la operación con gobierno y control. Extienda Maximo con las capacidades de IBM y socios a través de herramientas conectadas. Coordine los flujos de trabajo entre equipos, herramientas y sistemas.
El 68 % de los operadores y técnicos de las instalaciones tienen más de 45 años. Los trabajadores con experiencia se están jubilando, los conocimientos tradicionales se están perdiendo y el personal más joven tiene que rendir al nivel de los veteranos más rápido que nunca1
El 85 % de los operadores se enfrentan a datos fragmentados y de mala calidad. Los trabajadores pasan casi un tercio del día buscando información, perdiendo un tiempo valioso y dando lugar a una toma de decisiones más lenta y menos segura.2
Las instalaciones registran un tiempo medio de intervención que oscila entre el 25 % y el 35 %. El tiempo de los técnicos se pierde en actividades ajenas al trabajo manual, como la búsqueda, la documentación y la derivación de incidencias. Las señales, el historial, los manuales, los planes y las decisiones se encuentran presentes en todos los sistemas y roles. El tiempo perdido buscando es tiempo perdido actuando.3
Las organizaciones pierden hasta un 40 % de productividad debido al cambio de contexto, ya que los empleados navegan constantemente por múltiples plataformas, sistemas y flujos de trabajo.4
Empieza a aportar valor desde el primer día, sin necesidad de entrenar modelos o usuarios para la mayoría de los casos de uso.
Trabaje con acceso basado en roles a datos operativos, registros y flujos de trabajo para que cada miembro del equipo vea lo que necesita, en la forma en que debe actuar en consecuencia.
Respete la seguridad, los permisos y los controles de acceso de Maximo desde el diseño. La IA hereda el mismo gobierno en el que su operación ya confía.
Arraigue la IA en el historial de activos, el historial de trabajo, los procedimientos y el contexto operativo. Las respuestas y recomendaciones reflejan cómo funcionan realmente sus operaciones.
Ayude a los equipos de campo, a los equipos de mantenimiento y a los responsables de fiabilidad a diagnosticar más rápido, a responder con mayor rapidez y a gestionar las infraestructuras críticas con mayor coherencia.
Reduzca las intervenciones de emergencia transformando los datos sobre el estado de las instalaciones, el historial de trabajos y los conocimientos sobre procedimientos en diagnósticos más claros, programas optimizados y medidas más inteligentes.
Aplique la IA generativa en exploración, producción y gestión de activos. Mejore la seguridad, acelere la toma de decisiones y desbloquee el valor de décadas de datos operativos.
Optimice las operaciones de flotas, logística y gestión de activos de transporte con perspectivas impulsadas por IA que mejoran la seguridad, aceleran las decisiones y desbloquean valor de décadas de datos operativos y de movilidad.
Desbloquee el valor de la IA en operaciones, mantenimiento, gestión de activos y prestación de servicios con Maximo. Mejore la eficiencia, mejore la toma de decisiones, reduzca el tiempo de inactividad y convierta décadas de datos empresariales y operativos en perspectivas procesables que impulsen resultados empresariales más inteligentes y resilientes.
1) “Addressing the FM Labor Shortage: How digital transformation & modern systems can help”. IFMA. Noviembre de 2025
2) “Digital transformation in building operations: Unify data to unlock insights andoptimize facility operations”. Autodesk
3) M. Rahman, “Strategies for improving maintenance efficiency and reliability through wrench time optimization”. J. Ind Intell. Vol. 3. N.º 4. Págs. 172–188. 2024
4) “Orgs run the numbers to multiply productivity,” Deliotte. Enero de 2025.