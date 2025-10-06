La TI empresarial ya está luchando bajo el peso de la complejidad con un informe reciente que muestra dos de las tres tareas más importantes relacionadas con la observabilidad que incluyen la adaptación de las herramientas de observabilidad para manejar nuevos patrones arquitectónicos y garantizar una cobertura de observabilidad consistente en múltiples entornos.

Además, la IA ha redefinido por completo lo que es una aplicación. Las aplicaciones ya no están bien delimitadas y dirigidas por el usuario con resultados predefinidos; son autodirigidas, orientadas a objetivos e incluyen razonamiento contextual. Hay mucho en juego. El coste medio del tiempo de inactividad de TI no planificado es de 14 056 USD por minuto, lo que equivale a 218 000-1 425 millones de USD por hora dependiendo del tamaño de la empresa, y sin visibilidad de los sistemas impulsados por IA, las organizaciones pueden arriesgarse a costes desbocados y daños a su reputación.

Las empresas altamente automatizadas muestran el camino a seguir cuando utilizan herramientas de observabilidad que pueden lograr una reducción de los costes de TI y un alto ROI de la transformación digital con IA.