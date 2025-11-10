Lleve las pruebas de nivel de producción a la fase de preproducción: Instana añade la supervisión sintética a su CI/CD

Los equipos de entrega modernos envían código continuamente, pero muchos de ellos solo prueban la experiencia “real” del usuario después de la implementación. Para entonces, ya se han producido regresiones en el rendimiento, se han desperdiciado recursos y se han generado riesgos de tiempo de inactividad.

Nuestra opinión es sencilla: es importante desplazarse hacia la izquierda e integrar la automatización y la inteligencia desde el primer día. Ayuda a los equipos a mantenerse a la vanguardia, reducir los costes y garantizar el rendimiento antes de que surjan problemas.

Con esta capacidad, los equipos de DevOps y SRE pueden reutilizar exactamente las mismas pruebas sintéticas de producción en sus pipelines de preproducción, lo que les permite aplicar los estándares de rendimiento, disponibilidad y funcionalidad antes de que el código llegue a la producción. Los pipelines pueden ejecutar pruebas seleccionadas bajo demanda y tomar decisiones de promoción automáticamente en función de las señales de aprobado/suspenso.