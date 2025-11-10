Lleve las pruebas de nivel de producción a la fase de preproducción: Instana añade la supervisión sintética a su CI/CD
Anunciamos la supervisión sintética en CI/CD para IBM Instana Observability, disponible como vista previa pública.
Los equipos de entrega modernos envían código continuamente, pero muchos de ellos solo prueban la experiencia “real” del usuario después de la implementación. Para entonces, ya se han producido regresiones en el rendimiento, se han desperdiciado recursos y se han generado riesgos de tiempo de inactividad.
Nuestra opinión es sencilla: es importante desplazarse hacia la izquierda e integrar la automatización y la inteligencia desde el primer día. Ayuda a los equipos a mantenerse a la vanguardia, reducir los costes y garantizar el rendimiento antes de que surjan problemas.
Con esta capacidad, los equipos de DevOps y SRE pueden reutilizar exactamente las mismas pruebas sintéticas de producción en sus pipelines de preproducción, lo que les permite aplicar los estándares de rendimiento, disponibilidad y funcionalidad antes de que el código llegue a la producción. Los pipelines pueden ejecutar pruebas seleccionadas bajo demanda y tomar decisiones de promoción automáticamente en función de las señales de aprobado/suspenso.
La observabilidad que solo se inicia en producción crea puntos ciegos entre el tráfico de prueba y el tráfico real. Desplazar la supervisión sintética hacia la izquierda cierra esa brecha, y lo hace con los mismos umbrales y recorridos de usuario en los que confían en producción.
Estos cinco avances ilustran cómo Instana amplía la observabilidad al pipeline de CI/CD, lo que permite a los equipos realizar pruebas antes, implementar más rápido y lanzar con total confianza.
Los equipos que adopten la supervisión sintética de CI/CD de Instana pueden esperar mejoras tangibles en cuanto a fiabilidad, eficiencia y velocidad. Al aplicar las mismas comprobaciones rigurosas al principio del ciclo de vida, puede reducir las regresiones y ganar confianza en el lanzamiento; los pipelines fallan rápidamente con feedback detallado y procesable, no misteriosas anomalías.
Cuando una prueba falla, los equipos obtienen pruebas sintéticas detalladas correlacionadas con el contexto de observabilidad, lo que les permite diagnosticar y corregir los problemas antes de reintentarlo. Esto reduce los costes de repetición del trabajo y minimiza la necesidad de tomar medidas urgentes tras la puesta en marcha.
Aunque un paso de control puede añadir minutos a una compilación, el efecto general es un rendimiento más rápido, ya que se evitan reversiones y correcciones posteriores.
Con la API de ejecución de pruebas bajo demanda, active las pruebas de Instana cuando lo desee y reciba resultados en tiempo real, lo que ayuda a DevOps a crear implementaciones automatizadas y controladas por pruebas. Esto ayuda a las organizaciones a dar un giro introduciendo la supervisión sintética en su pipeline de CI/CD.
La supervisión sintética de Instana simula las acciones de los usuarios en diferentes ubicaciones, dispositivos y redes para realizar un seguimiento de la disponibilidad y el tiempo de respuesta. Está profundamente integrada con la plataforma de observabilidad de Instana, por lo que las señales sintéticas llegan con el mismo contexto enriquecido que se utiliza para la monitorización de APM, infraestructura y usuarios finales.
