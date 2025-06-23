Prepárese para el futuro de la IA agéntica: API Agent en IBM API Connect ya está disponible de forma generalizada

Diseñamos el API Agent para satisfacer las necesidades cambiantes de los equipos de desarrollo de API y el auge de los agentes de IA. Al actuar como un asistente inteligente entrenado en la plataforma API Connect y en el conjunto de API de su empresa, el API Agent entiende tanto su entorno como su intención, transformando las instrucciones en lenguaje natural en API totalmente gobernadas y listas para la producción. Tanto si sus equipos siguen un enfoque centrado en el diseño como en el código, API Agent se adapta a sus flujos de trabajo, lo que acelera la entrega a la vez que reduce la dispersión, aplica el gobierno y mejora la calidad de las API.

Desde su presentación en Think, la nueva característica ha generado un gran interés en nuestra base de clientes. Durante la vista previa pública, organizaciones de diversos sectores, desde la banca hasta la producción de alimentos, reconocieron rápidamente su impacto.

Los primeros usuarios destacaron la capacidad del API Agent para optimizar y acelerar las etapas clave del ciclo de vida de la API. En particular, la validación con IA contra las reglas de gobierno ayudó a los equipos a aplicar las políticas de gobierno con mayor coherencia, reduciendo la sobrecarga manual y mejorando el cumplimiento. El andamiaje automatizado acortó de manera significativa el tiempo hasta la primera API, mientras que la generación de pruebas integrada marcó una diferencia notable en la eficiencia y el tiempo de implementación.

En general, el feedback de los clientes ha sido consistente: el agente reduce la complejidad, aumenta la productividad y permite una entrega más rápida de API de mayor calidad y bien gobernadas.