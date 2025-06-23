Prepárese para el futuro de la IA agéntica: API Agent en IBM API Connect ya está disponible de forma generalizada

23 de junio de 2025
Nos complace anunciar la disponibilidad general del API Agent en IBM API Connect, una característica lanzada en THINK en mayo de este año.
El API Agent marca un momento clave en nuestro viaje para apoyar a las empresas en la era agéntica. Este lanzamiento nos acerca a nuestro objetivo de proporcionar a las organizaciones las herramientas para crear, gestionar y escalar API con la inteligencia y flexibilidad que requieren los entornos actuales impulsados por IA.
Diseñamos el API Agent para satisfacer las necesidades cambiantes de los equipos de desarrollo de API y el auge de los agentes de IA. Al actuar como un asistente inteligente entrenado en la plataforma API Connect y en el conjunto de API de su empresa, el API Agent entiende tanto su entorno como su intención, transformando las instrucciones en lenguaje natural en API totalmente gobernadas y listas para la producción. Tanto si sus equipos siguen un enfoque centrado en el diseño como en el código, API Agent se adapta a sus flujos de trabajo, lo que acelera la entrega a la vez que reduce la dispersión, aplica el gobierno y mejora la calidad de las API.
Desde su presentación en Think, la nueva característica ha generado un gran interés en nuestra base de clientes. Durante la vista previa pública, organizaciones de diversos sectores, desde la banca hasta la producción de alimentos, reconocieron rápidamente su impacto.
Los primeros usuarios destacaron la capacidad del API Agent para optimizar y acelerar las etapas clave del ciclo de vida de la API. En particular, la validación con IA contra las reglas de gobierno ayudó a los equipos a aplicar las políticas de gobierno con mayor coherencia, reduciendo la sobrecarga manual y mejorando el cumplimiento. El andamiaje automatizado acortó de manera significativa el tiempo hasta la primera API, mientras que la generación de pruebas integrada marcó una diferencia notable en la eficiencia y el tiempo de implementación.
En general, el feedback de los clientes ha sido consistente: el agente reduce la complejidad, aumenta la productividad y permite una entrega más rápida de API de mayor calidad y bien gobernadas.
Además de planificar y ejecutar de forma autónoma acciones de gestión de API, como descubrir, crear y probar API, y dar soporte a su gobierno, la versión de disponibilidad general aprovecha este impulso con otra mejora clave: la implementación de código a través de API Agent.
Los usuarios ahora pueden dar una instrucción al agente para implementar un microservicio, y el agente implementará automáticamente la aplicación en una instancia temporal y sin coste de IBM® Code Engine, sin necesidad de configuración. Una vez implementado, el agente puede publicar la API en API Connect y gestionar el ciclo de vida.
Dado que los agentes de IA actuarán cada vez más en nombre de los usuarios que reservan viajes, gestionan la logística o integran servicios, sus API deben ser detectables, reutilizables y gobernarse por el diseño. API Agent aborda este reto con confianza. En lugar de reinventar la rueda, primero comprueba su catálogo de API existente, lo que le ayuda a evitar duplicaciones innecesarias y a gestionar la proliferación de API. También mantiene sus API en línea con los estándares de la empresa desde el principio, detectando posibles problemas a tiempo y asegurándose de que se sigan las buenas prácticas durante todo el ciclo de vida.
El API Agent representa un cambio fundamental en la creación y gestión de API: no es solo un paso incremental en la automatización, es un cambio hacia un ecosistema de API inteligente, adaptable y fiable. Con API Agent, sus equipos pueden mantener el ritmo de trabajo, centrarse en la innovación y ofrecer API preparadas para el futuro con IA.
API Agent ya está disponible de forma general para todos los clientes de IBM® API Connect: puede empezar a utilizarlo hoy mismo en el entorno de API Connect. Para las empresas que buscan una experiencia unificada en todos los escenarios de integración, el API Agent también es una característica de la recién lanzada IBM® webMethods Hybrid Integration, una plataforma para el desarrollo, implementación, gestión y monitorización integrales de diversos patrones de integración on-premises y en panoramas multinube.
Para más información y ver cómo API Agent puede ayudarle a crear de forma más inteligente, gobernar mejor y mover más rápido en un mundo cada vez más agéntico, regístrese para una demostración en directo o solicite una prueba sin coste de 30 días.