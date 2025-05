Presentación de API Agent: democratización de las API en una era agentiva

Nuestro nuevo API Agent ha sido entrenado en las API de la plataforma API Connect y tiene acceso a su catálogo de recursos empresariales, por lo que entiende su entorno de API y cómo utilizar API Connect para evitar que se produzcan estos problemas. Responde a las solicitudes formuladas en un lenguaje sencillo, utilizando sus conocimientos de ingeniería de software, las buenas prácticas de API, las capacidades de API Connect y su patrimonio de API para convertir su intención en realidad.

Considere un escenario en el que Acme Coffee Roasters está expandiendo su entrega a nivel internacional y asociándose con la logística Just in Time. Quieren que Just in Time consulte los detalles del pedido y envíe actualizaciones del estado del envío. El desarrollador de Acme le dice a API Agent: "Cree una API para recuperar los detalles de los pedidos y actualizar los estados de envío en tiempo real".

Antes de generar una nueva API, API Agent busca de forma inteligente en el conjunto de API existentes para descubrir si ya existe una API adecuada, lo que promueve la reutilización y minimiza la dispersión. Si no se encuentra una API adecuada, el agente genera automáticamente la especificación de la API. Admite enfoques que priorizan el código y el diseño de API, reconociendo que los diferentes equipos tienen diferentes flujos de trabajo. Algunos prefieren diseñar y documentar primero sus API (design-first), mientras que otros quieren centrarse en crear primero la funcionalidad del backend (code-first) y, a continuación, generar la especificación de la API basada en el código implementado para acelerar la creación de prototipos.

Al adoptar ambos modelos, API Agent se adapta a los ciclos de vida de desarrollo del mundo real, reuniéndose con los equipos donde estén y eliminando las barreras para una entrega de API más rápida y segura. Además, aumenta la especificación con documentación relevante que proporciona información y contexto más ricos para el uso de las API por parte de las aplicaciones. API Agent también puede garantizar que las API se adhieran a los estándares y las buenas prácticas de la organización al validarlas con conjuntos de reglas de gobierno. También puede detectar y corregir errores de validación en una fase temprana del proceso de desarrollo. Por último, genera casos de prueba reutilizables para garantizar que el comportamiento de la API sea válido a lo largo del tiempo.