Anuncio de IBM® Db2 Developer Extension for VS Code

La IBM Db2 Developer Extension for VS Code incorpora los flujos de trabajo de Db2 a VS Code para que los desarrolladores puedan mantenerse en flujo y pasar de la configuración a la primera consulta más rápido.
Nos complace anunciar que IBM Db2 Developer Extension for Visual Studio (VS) Code, lanzado el 19 de febrero de 2026, ya está disponible de forma general.
Los desarrolladores trabajan en VS Code, pero el desarrollo de Db2 a menudo implica cambiar de herramienta para configurar conexiones, explorar objetos, escribir SQL, ejecutar consultas y compartir resultados. La IBM Db2 Developer Extension for VS Code incorpora esos flujos de trabajo Db2 a VS Code para que los desarrolladores puedan mantenerse en flujo y pasar más rápido de la configuración a la primera consulta.
La extensión agiliza los flujos de trabajo clave para permitir resultados más rápidos: conectar, explorar, escribir, ejecutar y exportar, todo en VS Code.
1. Inicio más rápido con Db2 Community Edition
Los desarrolladores pueden crear una instancia de Db2 Community Edition y comenzar a ejecutar consultas en una base de datos de muestra lista para usar y una base de datos de usuario recién creada. Esto ayuda a acortar la incorporación y facilita la creación de prototipos locales antes de conectarse a entornos compartidos.
2. Conexiones simples y repetibles
Cree y gestione perfiles de conexión para que los desarrolladores puedan conectarse a instancias Db2 de forma coherente en todos los proyectos y entornos. Esto reduce la fricción de la configuración y facilita el cambio entre las bases de datos de desarrollo, prueba y producción según sea necesario.
3. Exploración de objetos en VS Code
Navegue e interactúe directamente con los objetos de la base de datos Db2 en el editor. El descubrimiento más rápido de esquemas y objetos ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones distribuidas de forma más eficaz y reduce el tiempo dedicado a cambiar de contexto o buscar la tabla o vista adecuadas.
4. Creación de SQL más eficiente
Cree SQL con la asistencia del editor diseñada para el desarrollo diario: finalización de código, ayuda para la firma, comprobación de sintaxis y resaltado. El objetivo es reducir los errores evitables y acelerar la iteración al escribir y refinar las consultas.
5. Ejecución de SQL y uso de los resultados inmediatamente
Ejecute consultas SQL, revise los resultados y exporte los conjuntos de resultados para compartir los hallazgos o pasar a la siguiente fase del desarrollo. Esto permite un bucle más ajustado de escritura, ejecución y perfeccionamiento en el mismo espacio de trabajo en el que los desarrolladores ya codifican.
La Db2 Developer Extension for VS Code agiliza la forma en que los desarrolladores se conectan a Db2, exploran objetos de base de datos e iteran en SQL dentro del editor. Conecta el flujo de desarrollo diario con la base fiable de Db2 para que los equipos puedan avanzar rápidamente durante el desarrollo y, al mismo tiempo, mantenerse alineados con la seguridad, el gobierno y la fiabilidad que requieren las cargas de trabajo de misión crítica.
Hay muchas formas de experimentar la diferencia de primera mano: visite Visual Code Marketplace y descargue IBM Db2 Developer Extension; cree una instancia de Db2 Community Edition o conéctese a una base de datos Db2 existente; comience a explorar objetos y a ejecutar SQL directamente en VS Code; o explore la documentación de Db2 para obtener guías de implementación y características, incluidas instrucciones, scripts y configuración del entorno.
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