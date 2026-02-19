Anuncio de IBM® Db2 Developer Extension for VS Code

La extensión agiliza los flujos de trabajo clave para permitir resultados más rápidos: conectar, explorar, escribir, ejecutar y exportar, todo en VS Code.

1. Inicio más rápido con Db2 Community Edition

Los desarrolladores pueden crear una instancia de Db2 Community Edition y comenzar a ejecutar consultas en una base de datos de muestra lista para usar y una base de datos de usuario recién creada. Esto ayuda a acortar la incorporación y facilita la creación de prototipos locales antes de conectarse a entornos compartidos.

2. Conexiones simples y repetibles

Cree y gestione perfiles de conexión para que los desarrolladores puedan conectarse a instancias Db2 de forma coherente en todos los proyectos y entornos. Esto reduce la fricción de la configuración y facilita el cambio entre las bases de datos de desarrollo, prueba y producción según sea necesario.

3. Exploración de objetos en VS Code

Navegue e interactúe directamente con los objetos de la base de datos Db2 en el editor. El descubrimiento más rápido de esquemas y objetos ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones distribuidas de forma más eficaz y reduce el tiempo dedicado a cambiar de contexto o buscar la tabla o vista adecuadas.

4. Creación de SQL más eficiente

Cree SQL con la asistencia del editor diseñada para el desarrollo diario: finalización de código, ayuda para la firma, comprobación de sintaxis y resaltado. El objetivo es reducir los errores evitables y acelerar la iteración al escribir y refinar las consultas.

5. Ejecución de SQL y uso de los resultados inmediatamente

Ejecute consultas SQL, revise los resultados y exporte los conjuntos de resultados para compartir los hallazgos o pasar a la siguiente fase del desarrollo. Esto permite un bucle más ajustado de escritura, ejecución y perfeccionamiento en el mismo espacio de trabajo en el que los desarrolladores ya codifican.