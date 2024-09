A medida que la oferta de productos y los canales de compra siguen ampliándose, las marcas, los minoristas y las experiencias de los clientes deben estar conectados para ofrecer valor.Si no hay conexión entre la tienda virtual y el centro de contacto, o entre el gemelo digital y la tienda, no se están aprovechando las oportunidades de crear relaciones más profundas, ricas y diferenciadas.El poder de la IA está ayudando a que estas conexiones sean más rápidas, más personales y más inteligentes para su organización en particular, pero tiene que cumplir la promesa al consumidor.

A la hora de convertir estas experiencias y compras en realidad, dos factores clave están remodelando las operaciones minoristas y de bienes de consumo.En primer lugar, la transición hacia operaciones sostenibles está acelerando el proceso de reinvención para alcanzar el cuádruple objetivo de proteger a las personas, el planeta, los beneficios y el propósito.En segundo lugar, la IA y la tecnología de nube híbrida abierta están remodelando procesos que reducen costes y aumentan la resiliencia, mejoran la calidad de las experiencias omnicanal y lanzan nuevos modelos de negocio para aumentar la cuota de mercado.