IBM® Consulting ofrece soluciones de TI innovadoras y de alta calidad para satisfacer las necesidades empresariales de nuestros clientes, incluidos servicios de gestión de nube híbrida en un entorno multinube con soluciones tecnológicas que permiten alcanzar sus objetivos empresariales y acelerar la transición a la nube y la escalabilidad, liberando todo el potencial de sus inversiones en tecnología.
Los retos a los que se enfrentan las empresas que adoptan la IA generativa pueden superarse con una estrategia de nube híbrida bien definida. Maximice los resultados empresariales y escale la IA con un enfoque de nube híbrida por diseño.
Servicios con IA que le ayudan a gestionar todo tipo de nubes: privadas, públicas e híbridas. Con FinOps integrado para optimizar sus recursos y la seguridad de la nube.
Alcance los niveles deseados de rendimiento y tiempo de actividad, controle la proliferación de aplicaciones y ofrezca experiencias transformadoras a las aplicaciones y los usuarios, tanto on-premises como en la nube pública.
Aproveche la IA generativa y el ML para ejecutar flujos de valor de TI estrechamente vinculados a los resultados empresariales. Gestione las TI de forma autónoma con soluciones prescriptivas que permiten al personal centrarse en ofrecer un mayor valor en tiempo real.
Como partner de primer nivel de AWS (Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM® Cloud, le ayudamos a migrar, crear y gestionar cada una de sus aplicaciones a la plataforma que elija.
Nuestros servicios de gestión proporcionan eficiencias operativas que reducen los costes e implementan procesos de operaciones empresariales inteligentes mediante la integración de datos en la nube, IA y automatización avanzada.
Nuestra plataforma integrada de gestión multinube ofrece una vista de panel único, con mejoras bajo demanda para una visibilidad integral del entorno de nube híbrida, lo que le permite controlar mejor sus procesos empresariales.
Idee, cree, mida, itere y escale soluciones de manera fluida con nuestro marco integral de design thinking, prácticas ágiles y DevOps. Acelere la generación de valor y obtenga tecnologías de vanguardia gracias a la asociación creada entre su equipo y un grupo diverso de expertos de IBM en negocios, diseño y tecnología.
El uso de una estrategia de creación nativa en la nube acelera la innovación a un coste menor, ayuda a conseguir una comercialización más rápida e impulsa el crecimiento de los ingresos con plataformas multicloud abiertas, seguras e híbridas.
Nuestra metodología de modernización de aplicaciones, con tecnología de Red Hat, le ayuda a llevar a cabo una migración y modernización a la nube fluida, segura, rentable y ágil.
Una plataforma basada en inteligencia artificial diseñada específicamente para ayudar a las empresas a acelerar la adopción de la nube con resultados consistentes y predecibles, de modo que puedan navegar con certeza.
Trabajamos con usted para determinar la estrategia de nube, el modelo operativo, la hoja de ruta y las asociaciones del ecosistema adecuados, combinando nuestra profunda experiencia en el sector con nuestros conocimientos tecnológicos en un entorno multinube.
Descubra cómo IBM y Red Hat pueden aumentar la productividad y los niveles de servicio, mejorar los resultados empresariales y lograr el ahorro de costes que espera de su proveedor de servicios gestionados en la nube.
Aprenda sobre tecnologías nativas de la nube, DevOps y la implementación en la nube a través de nuestra plataforma de formación práctica y autónoma, que abarca tanto la nube pública como la privada.
Conviértase en consultor con un propósito, únase a nuestro equipo de profesionales dedicados que impulsan la innovación y el cambio.
Haga crecer su negocio con IBM. Amplíe su crecimiento con nuestras innovadoras soluciones tecnológicas en la nube, incentivos, precios y recursos.
Consulte nuestra última colección de informes, guías y documentos de thought leadership que le ayudarán a hacer crecer su negocio.