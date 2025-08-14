Servicios gestionados de servicio en la nube

Descubra cómo los líderes de TI con visión de futuro utilizan la IA y la automatización para gestionar la TI de forma autónoma
Cómo ayudar al departamento de TI a autogestionarse
Retrato de un ingeniero trabajando en un centro de datos de TI
Acelere los resultados empresariales con la experiencia en nube híbrida e IA

IBM® Consulting ofrece soluciones de TI innovadoras y de alta calidad para satisfacer las necesidades empresariales de nuestros clientes, incluidos servicios de gestión de nube híbrida en un entorno multinube con soluciones tecnológicas que permiten alcanzar sus objetivos empresariales y acelerar la transición a la nube y la escalabilidad, liberando todo el potencial de sus inversiones en tecnología. 

Los retos a los que se enfrentan las empresas que adoptan la IA generativa pueden superarse con una estrategia de nube híbrida bien definida. Maximice los resultados empresariales y escale la IA con un enfoque de nube híbrida por diseño.
Capacidades Gestión de infraestructura en la nube

Servicios con IA que le ayudan a gestionar todo tipo de nubes: privadas, públicas e híbridas. Con FinOps integrado para optimizar sus recursos y la seguridad de la nube. 

 Más información sobre servicios de ingeniería de plataformas Gestión de aplicaciones

Alcance los niveles deseados de rendimiento y tiempo de actividad, controle la proliferación de aplicaciones y ofrezca experiencias transformadoras a las aplicaciones y los usuarios, tanto on-premises como en la nube pública.

 Más información sobre servicios de gestión de aplicaciones AIOps

Aproveche la IA generativa y el ML para ejecutar flujos de valor de TI estrechamente vinculados a los resultados empresariales. Gestione las TI de forma autónoma con soluciones prescriptivas que permiten al personal centrarse en ofrecer un mayor valor en tiempo real.

 Más información sobre el AIOps de IBM Consulting
Casos de uso
Ilustración de tres personas mirando un gráfico de barras recuperado de varias aplicaciones
Impulse la modernización continua de la nube

Como partner de primer nivel de AWS (Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM® Cloud, le ayudamos a migrar, crear y gestionar cada una de sus aplicaciones a la plataforma que elija.
Ilustración de una persona trabajando en un portátil conectado a servidores, nube y protección de seguridad
Reduzca los costes operativos

Nuestros servicios de gestión proporcionan eficiencias operativas que reducen los costes e implementan procesos de operaciones empresariales inteligentes mediante la integración de datos en la nube, IA y automatización avanzada.
Ilustración de varios trabajadores consultando datos de la nube
Mejore la visibilidad, la seguridad y la capacidad de recuperación

Nuestra plataforma integrada de gestión multinube ofrece una vista de panel único, con mejoras bajo demanda para una visibilidad integral del entorno de nube híbrida, lo que le permite controlar mejor sus procesos empresariales.
Cocree con IBM Garage
Mujer y hombre colaborando en la mesa de una sala de conferencias

Idee, cree, mida, itere y escale soluciones de manera fluida con nuestro marco integral de design thinking, prácticas ágiles y DevOps. Acelere la generación de valor y obtenga tecnologías de vanguardia gracias a la asociación creada entre su equipo y un grupo diverso de expertos de IBM en negocios, diseño y tecnología.

Más información Hable con un experto de IBM Garage
En medio de la adversidad, el equipo de CLS y el de IBM trabajaron en estrecha colaboración. La dedicación de ambos fue excepcional. Ritesh Gadhiya Jefe de aplicaciones de liquidación CLS Leer la historia de CLS
Dos ingenieros eléctricos con equipos de protección personal trabajando en la parte superior de un parque eólico
Cómo la nube híbrida y la transformación digital están creando capacidad de recuperación en una industria plagada de riesgos Lea el informe
El buque autónomo Mayflower desde arriba
Dominando el cloud híbrido
Familiarícese con los cinco retos más habituales a la hora de obtener valor en trayectos a la nube híbrida.
Empresaria utilizando tablets digitales para una lluvia de ideas en una oficina
Optimice su transformación digital
La plataforma IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation está diseñada específicamente para ayudar a las empresas a acelerar la adopción de plataformas en la nube con resultados y cargas de trabajo coherentes y predecibles, de modo que puedan navegar con certeza.
Mirando hacia una sección de Hong Kong
La alternativa a la nube profunda
Cómo ir más allá de la infraestructura de TI convencional basada en la nube puede ayudarle a alcanzar nuevos niveles de valor empresarial.
Conozca a nuestros expertos Egle Menezes
Partner sénior y líder global de servicios gestionados de datos personalizados, Egle es reconocida por su liderazgo en las áreas de servicios y tecnología de TI, servicios de consultoría y dirección de proyectos complejos.
Joseph Msays
Como partner director global de los servicios de aplicaciones empresariales en la nube de IBM, Joseph ofrece a los clientes y a sus equipos de TI asistencia para las aplicaciones, ayudándoles a gestionar todo el ciclo de vida de las mismas, a la vez que se desbloquea valor y se reinventa la empresa.
Luiggi Masello
Luiggi, socio sénior y líder global de los servicios gestionados de datos y AMS personalizados de IBM, ayuda a los clientes a lograr transformaciones digitales, de la nube y de la cartera de aplicaciones impulsadas por los resultados empresariales.
Soluciones relacionadas Desarrollo de aplicaciones en la nube

El uso de una estrategia de creación nativa en la nube acelera la innovación a un coste menor, ayuda a conseguir una comercialización más rápida e impulsa el crecimiento de los ingresos con plataformas multicloud abiertas, seguras e híbridas.

 Leer más Migración y modernización de aplicaciones

Nuestra metodología de modernización de aplicaciones, con tecnología de Red Hat, le ayuda a llevar a cabo una migración y modernización a la nube fluida, segura, rentable y ágil.

 Leer más IBM Consulting Advantage para la transformación de la nube

Una plataforma basada en inteligencia artificial diseñada específicamente para ayudar a las empresas a acelerar la adopción de la nube con resultados consistentes y predecibles, de modo que puedan navegar con certeza.

 Leer más Estrategia y arquitectura de nube híbrida

Trabajamos con usted para determinar la estrategia de nube, el modelo operativo, la hoja de ruta y las asociaciones del ecosistema adecuados, combinando nuestra profunda experiencia en el sector con nuestros conocimientos tecnológicos en un entorno multinube.

 Leer más Soluciones de IBM Red Hat

Descubra cómo IBM y Red Hat pueden aumentar la productividad y los niveles de servicio, mejorar los resultados empresariales y lograr el ahorro de costes que espera de su proveedor de servicios gestionados en la nube.

 Leer más IBM Cloud Native Academy

Aprenda sobre tecnologías nativas de la nube, DevOps y la implementación en la nube a través de nuestra plataforma de formación práctica y autónoma, que abarca tanto la nube pública como la privada.

 Descubra IBM Cloud Native Academy
Próximos pasos
Empleo en IBM Consulting

Conviértase en consultor con un propósito, únase a nuestro equipo de profesionales dedicados que impulsan la innovación y el cambio.

 Ver oportunidades de carrera Asóciese con IBM 

Haga crecer su negocio con IBM. Amplíe su crecimiento con nuestras innovadoras soluciones tecnológicas en la nube, incentivos, precios y recursos.

 Únase a IBM Partner Plus Visite la página de recursos de IBM Consulting

Consulte nuestra última colección de informes, guías y documentos de thought leadership que le ayudarán a hacer crecer su negocio.

 Más información