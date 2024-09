Para lograr sus objetivos, Wi2 decidió crear una plataforma de análisis de Big Data basada en la nube basada en IBM®Cloudant como plataforma de base de datos NoSQL, con IBM® Db2 Warehouse on Cloud como almacén de datos en memoria para datos estructurados. Ambas bases de datos se ejecutan en la plataforma IBM® Cloud.



Los datos de la aplicación TRAVEL JAPAN Wi-Fi se almacenan primero en la nube, se convierten en objetos JSON y, a continuación, se cargan en IBM Cloudant. La solución IBM asigna el esquema óptimo a cada objeto y lo envía a IBM Db2 Warehouse on Cloud para un análisis rápido.



"Teníamos tres razones principales para adoptar la solución de IBM", recuerda Soma. "Nuestra filosofía es que deberíamos probar cualquier tecnología innovadora que pudiera tener el potencial de mejorar la calidad de nuestros servicios y confiamos en que la solución IBM nos permitiera acelerar sustancialmente nuestro proceso de análisis.



"La segunda razón es la funcionalidad y el rendimiento de IBM Cloudant e IBM Db2 Warehouse en Cloud. IBM Cloudant no solo proporciona una API RESTful, sino que es capaz de manejar JSON, texto completo y datos geoespaciales de forma nativa. También resultó atractivo que el esquema que aplicamos a los datos de IBM Cloudant pudiera convertirse automáticamente a datos estructurados en IBM Db2 Warehouse on Cloud, lo que facilita el análisis utilizando herramientas tradicionales de inteligencia empresarial.



"La tercera razón es nuestra asociación con IBM. Sabíamos que el proyecto en el que nos estábamos embarcando era el primero en muchos aspectos y que podríamos encontrarnos con problemas inesperados en el camino. El equipo de IBM estuvo decidido desde el principio a enfrentar los desafíos con nosotros, lado a lado, y siempre estuvieron disponibles para brindarnos orientación experta cuando la necesitáramos”.



En solo dos meses, la nueva infraestructura de agregación de datos de Wi2 estaba en funcionamiento. Al seleccionar una solución en la nube, los científicos de datos de la empresa pueden dedicar menos tiempo a tareas administrativas que consumen mucho tiempo y más tiempo para descubrir nuevas tendencias.



Toshiya Fukui, Director de la División de Negocio Corporativo de Wire and Wireless (Wi2), comenta: "Ahora podemos analizar una enorme cantidad de datos en un instante, sin tener que pasar por un tedioso proceso de conversión de datos. Nuestra nueva forma de trabajar elimina de manera definitiva la frustración que supone analizar nuestros datos”.