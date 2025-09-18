Velotix, una startup fundada en 2021, crea soluciones de seguridad de datos para ayudar a las empresas a maximizar el impacto de sus datos. La plataforma de acceso a datos de Velotix ayuda a las empresas a descubrir y unificar datos en silos, conceder acceso a datos a las personas adecuadas y automatizar la creación y aplicación de políticas sólidas.

El sistema principal de la plataforma utiliza IA avanzada y análisis del comportamiento para hacer evolucionar de forma dinámica las políticas de acceso en función de los cambios en los patrones de usuario y los requisitos reglamentarios. El motor de IA patentado de Velotix ayuda a garantizar el cumplimiento de las políticas a escala sin intervenciones manuales repetidas.

Para mejorar aún más la usabilidad y acelerar la adopción, Velotix buscó integrar un asistente conversacional en su solución. "Con la IA compatible con las consultas en lenguaje natural, damos a los usuarios la libertad de centrarse en su trabajo, mientras que la aplicación inteligente de políticas se ejecuta silenciosamente en segundo plano", afirma Yoram Segal, director de tecnología y director de IA de Velotix.