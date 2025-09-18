Velotix mejora su plataforma de acceso a datos enriquecida con IA con IBM® watsonx
Velotix, una startup fundada en 2021, crea soluciones de seguridad de datos para ayudar a las empresas a maximizar el impacto de sus datos. La plataforma de acceso a datos de Velotix ayuda a las empresas a descubrir y unificar datos en silos, conceder acceso a datos a las personas adecuadas y automatizar la creación y aplicación de políticas sólidas.
El sistema principal de la plataforma utiliza IA avanzada y análisis del comportamiento para hacer evolucionar de forma dinámica las políticas de acceso en función de los cambios en los patrones de usuario y los requisitos reglamentarios. El motor de IA patentado de Velotix ayuda a garantizar el cumplimiento de las políticas a escala sin intervenciones manuales repetidas.
Para mejorar aún más la usabilidad y acelerar la adopción, Velotix buscó integrar un asistente conversacional en su solución. "Con la IA compatible con las consultas en lenguaje natural, damos a los usuarios la libertad de centrarse en su trabajo, mientras que la aplicación inteligente de políticas se ejecuta silenciosamente en segundo plano", afirma Yoram Segal, director de tecnología y director de IA de Velotix.
Velotix tiene una profunda experiencia interna en IA y gobierno de políticas, pero optó por aumentar sus capacidades con la infraestructura de IA de confianza de IBM para reducir el tiempo de desarrollo y optimizar la escalabilidad. Crear el asistente conversacional de forma independiente habría llevado meses, por lo que el equipo recurrió al portfolio de IBM watsonx de productos de IA para una implementación rápida y segura.
La clave de esta decisión fue la flexibilidad de la implementación en las instalaciones de los modelos de IA de IBM watsonx. Esta flexibilidad es un requisito crítico en los sectores regulados, como las finanzas y la sanidad. "Los clientes deben mantener el control total sobre cómo interactúa la IA con sus datos confidenciales", explica Segal.
IBM también ofreció tranquilidad. "Tener la tecnología de IBM bajo el capó es un multiplicador de credibilidad", dice Segal. "Es como poner una pegatina de 'IBM inside' en nuestro producto".
Junto con IBM® Client Engineering, Velotix creó un asistente de lenguaje natural capaz de generar y validar políticas, verificar el cumplimiento y agilizar el acceso, todo ello utilizando plataformas conocidas, como Slack y Outlook.
Velotix siguió siendo el controlador de la innovación, mientras que productos de IBM, como IBM® watsonx Orchestrate, IBM® watsonx e IBM® watsonx.data, ayudaron con la integración de nivel empresarial y el rápido tiempo de obtención de valor.
Con watsonx y los expertos de IBM Client Engineering, Velotix lanzó un asistente de IA completamente funcional en solo un mes, reduciendo el tiempo de desarrollo en más del 80 %. Sin esta colaboración, el proceso podría haber llevado seis meses o más.
Se espera que el asistente de IA integrado reduzca los costes de cumplimiento un 60-70 %, con una reducción de las tareas manuales de hasta un 95 %. Dado que el asistente funciona con herramientas familiares en el lugar de trabajo, los clientes experimentan cero interrupciones y pueden disfrutar de un valor inmediato.
"Nuestra plataforma reduce los plazos de acceso a datos y cumplimiento de meses a minutos", afirma Segal. "IBM watsonx acelera nuestra entrega, pero la inteligencia detrás de la plataforma es toda Velotix. Desde el primer día, nuestros clientes pueden hablar con sus datos como si hablaran con un colega, y el asistente se encarga del resto".
De cara al futuro, Velotix también está explorando la integración de IBM® Quantum para reforzar aún más sus ofertas de seguridad de datos, reafirmando su compromiso de mantenerse a la vanguardia de la innovación. "Junto con IBM, estamos asegurando el futuro de los datos empresariales", concluye Segal.
Velotix trabaja para ayudar a las organizaciones a gestionar los silos de datos y utilizar sus datos de manera eficaz sin dejar de ser seguras y cumplir con la normativa. Fundada en 2021, Velotix es pionera en una forma más inteligente de unificar, gobernar y asegurar el acceso a datos en todas las empresas. Velotix es una startup dedicada a crear soluciones de seguridad de datos que ayudan a las empresas a aprovechar al máximo sus datos. La empresa vio la oportunidad de impulsar aún más la productividad de los clientes que utilizan su plataforma de acceso a datos al introducir un asistente de IA. Con la tecnología de IBM watsonx, la nueva plataforma de acceso a datos ayuda a los usuarios finales a acceder a ellos a través de silos, crear políticas y verificar el cumplimiento, todo a través de aplicaciones de productividad existentes.
Aproveche el poder de la automatización en el acceso a datos con IBM watsonx
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, IBM watsonx, IBM Quantum, watsonx.ai, watsonx.data, y watsonx Orchestrate son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.