TBC buscaba una forma de conectar entre sí todos los sistemas dispares, al tiempo que incorporaba cierto grado de automatización a sus numerosos procesos empresariales. La organización encontró lo que necesitaba con IBM Cloud Pak for Integration y IBM Cloud Pak for Business Automation, que utilizan Red Hat OpenShift. Esta es la primera implementación de IBM Cloud Pak for Business Automation en RedHat OpenShift en el reino.