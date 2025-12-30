Un importante administrador de reclamaciones de seguros se esforzaba por mantenerse al día con el aumento del volumen de reclamaciones mientras utilizaba un proceso manual con mucho papel. Los empleados pasaban horas revisando documentos, volviendo a teclear datos y navegando por sistemas obsoletos, procesando solo 15 reclamaciones al día. En un sector en el que la velocidad y la precisión son críticas, este cuello de botella amenazaba el crecimiento y la competitividad.

Con el aumento de las expectativas de los clientes y los costes operativos, la aseguradora necesitaba una solución escalable para reducir los plazos de entrega y liberar a los empleados para que se centraran en trabajos de mayor valor. El mandato era claro: la modernización no era solo opcional, sino esencial.