La automatización reduce los tiempos de ciclo e impulsa la productividad en el procesamiento de reclamaciones
Un importante administrador de reclamaciones de seguros se esforzaba por mantenerse al día con el aumento del volumen de reclamaciones mientras utilizaba un proceso manual con mucho papel. Los empleados pasaban horas revisando documentos, volviendo a teclear datos y navegando por sistemas obsoletos, procesando solo 15 reclamaciones al día. En un sector en el que la velocidad y la precisión son críticas, este cuello de botella amenazaba el crecimiento y la competitividad.
Con el aumento de las expectativas de los clientes y los costes operativos, la aseguradora necesitaba una solución escalable para reducir los plazos de entrega y liberar a los empleados para que se centraran en trabajos de mayor valor. El mandato era claro: la modernización no era solo opcional, sino esencial.
Para modernizar su proceso de reclamaciones, la aseguradora se asoció con Salient Process, un business partner Gold de IBM, para implementar soluciones de automatización e IA a medida. Salient trabajó estrechamente con el cliente para trazar los flujos de trabajo, identificar las oportunidades de automatización y garantizar una implantación sin problemas.
Salient implementó la tecnología de IBM® Robotic Process Automation (RPA), que ayudó a eliminar tareas repetitivas, y la plataforma IBM Business Automation Workflow, que digitalizó y agilizó los procesos de los empleados. Además, el conjunto de soluciones de IA IBM watsonx.ai ayudó a la aseguradora a aprovechar los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para extraer datos de documentos complejos con mucho contenido.
¿El resultado? Un cambio hacia la automatización inteligente, impulsado por la visión empresarial de la aseguradora, la experiencia de Salient Process y la tecnología de IBM, que redujo errores y transformó la gestión de reclamaciones en una operación más rápida, inteligente y escalable.
"Al integrar IBM RPA, Business Automation Workflow e IBM watsonx, el cliente pasó de procesar 15 reclamaciones al día a hasta 288, lo que supuso un aumento de la productividad de 20 veces y un ciclo cuatro veces más rápido", dijo French.
El procesamiento inteligente de documentos ayudó a la aseguradora a escalar operaciones y superar los objetivos de crecimiento antes de lo previsto. Flujos de trabajo simplificados y una respuesta más rápida han mejorado la satisfacción del cliente y han dado a la aseguradora una ventaja competitiva.
Hoy en día, Salient Process sigue siendo un socio de confianza mientras la aseguradora explora nuevas innovaciones digitales basadas en soluciones de automatización e IA de IBM.
Fundada en 2011 y con sede en Cheyenne, WY, Salient Process es una empresa de servicios de automatización empresarial que ayuda a las organizaciones a optimizar operaciones y alinear los resultados de los procesos con los objetivos organizativos. Ofrecen IA de proceso, mapeo de procesos, minería, gestión de decisiones, RPA y automatización de flujos de trabajo para aumentar la eficiencia y ahorrar costes. Salient se asocia con los clientes para ofrecer soluciones personalizadas que automaticen el procesamiento de las reclamaciones y permitan un crecimiento escalable.
