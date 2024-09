Antes, cuando PCMS incorporaba a un nuevo cliente, podía tardar al menos siete semanas en pedir y configurar la infraestructura necesaria. La estrategia de la compañía de utilizar hardware físico en los centros de datos no era lo suficientemente escalable como para respaldar su creciente negocio. Y a menudo el negocio tenía que hacer cambios personalizados en su producto para satisfacer necesidades específicas de los clientes. "No podíamos escalar nuestro negocio a la tasa de crecimiento que necesitábamos", dice Jon Stretton, director comercial de PCMS Group. "No podíamos hacer crecer nuestro negocio si continuábamos con la forma monolítica de crear software en hardware físico en centros de datos físicos utilizando nuestro propio personal para la integración".

PCMS necesitaba transformar su producto de un modelo local a un modelo de software como servicio (SaaS) basado en la nube. La compañía buscó una infraestructura en la nube para su VISION Commerce Suite.