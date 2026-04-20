El sistema sanitario francés se enfrenta a una profunda crisis operativa. El 99 % de los hospitales públicos y las instalaciones de atención a mayores señalan que no pueden cubrir sus necesidades de personal. Al mismo tiempo, solo el 15 % de los trabajadores sanitarios sienten que tienen un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

Bajo esta creciente presión, la programación eficaz se ha vuelto crítica para el bienestar de los empleados y la estabilidad del sistema. Las listas bien diseñadas permiten a las instalaciones sanitarias gestionar el volumen de pacientes de forma eficaz y respaldar el acceso oportuno a la atención, al tiempo que reducen el estrés del personal sanitario.

Sin embargo, los arquitectos de estos horarios se enfrentan a una tarea difícil. Deben distribuir los turnos de la forma más equitativa posible, respetando al mismo tiempo las preferencias individuales y satisfaciendo las necesidades operativas. También deben respetar la estricta normativa europea que rige las horas de trabajo, los períodos de descanso entre turnos y los límites del trabajo nocturno.

Dado que muchos hospitales dependen de la planificación manual basada en hojas de cálculo, se necesita mucho tiempo y esfuerzo para crear horarios equilibrados. Cualquier hueco en la programación debe cubrirse con costosas horas extras, lo que supone una carga para unos presupuestos ya de por sí limitados y contribuye al agotamiento del personal sanitario.

Esta compleja red era precisamente lo que OPTACARE pretendía desentrañar. Fundada con el objetivo de ayudar a los centros sanitarios a resolver sus mayores retos en materia de eficiencia, esta startup de tecnología sanitaria se propuso convertir la carga que supone la planificación en una fuente de eficiencia y estabilidad.