Esta sofisticada configuración alteró fundamentalmente la dinámica operativa del NHC. Se convirtieron en pioneros en Arabia Saudí al migrar por completo a una aplicación basada en contenedores. Este cambio permitió al NHC aprovechar la automatización de DevOps, disminuyendo así las intervenciones manuales en el proceso de desarrollo e implementación.

"A medida que el NHC se embarca en su viaje de transformación digital, con el objetivo de ofrecer operaciones inmobiliarias integradas e inteligentes y beneficiarse de los datos, para crear una experiencia digital distintiva en el desarrollo inmobiliario, la integración ha sido el elemento clave que ha contribuido a la transformación digital. El caso de éxito que se presenta aquí nos permitirá ampliar y desarrollar productos digitales innovadores que ofrezcan una experiencia del cliente excepcional y apoyen la toma de decisiones basada en datos". Essam A. Alhogbani, director general de tecnología de la información del NHC

La implementación exitosa ha dado lugar a una mejora sustancial en el tiempo de comercialización del NHC, con una disminución del 40 % en el tiempo requerido para desarrollar y lanzar nuevos servicios. Esta mejora, combinada con la implementación de más de 700 servicios en la nueva plataforma, ha aumentado sustancialmente la capacidad de servicio del NHC. El impresionante rendimiento de la plataforma queda demostrado por su capacidad para gestionar una media de dos millones de solicitudes al día, con picos que alcanzan los cuatro millones de solicitudes al día. Además, el tiempo medio de respuesta a las llamadas a la API se ha reducido en un 23 %, mejorando así la experiencia del usuario tanto para los consumidores de servicios internos como externos.