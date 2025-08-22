NHC aprovecha la transformación digital con modernas soluciones de contenedores
El NHC se embarcó en un viaje para implementar una solución de integración de aplicaciones de última generación que aprovecha la última tecnología. Para lograr su visión, necesitaban un nuevo entorno que permitiera una arquitectura robusta y escalable para exponer y consumir interfaces de programación de aplicaciones (API). Tenían la oportunidad de negocio de automatizar los flujos de trabajo para que los equipos pudieran escalar las operaciones para satisfacer las crecientes demandas de los clientes y aumentar los volúmenes de transacciones. Para aprovechar estas oportunidades, necesitaban implementar un entorno robusto y escalable que garantizara una transformación digital fluida. Su deseo era promover la posición del NHC como líder en desarrollo inmobiliario, creando comunidades urbanas inteligentes y vibrantes que redefinan la vida urbana y mejoren la calidad de vida.
Para lograr una API gateway tan sólida en poco tiempo, el NHC se asoció con Eastern Light Technologies (ELT), un socio Gold de IBM, para mejorar su infraestructura tecnológica. NHC implementó la solución utilizando IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), basado en la plataforma Red Hat OpenShift, para modernizar los sistemas de TI. Este cambio a un enfoque basado en contenedores hizo que los sistemas del NHC fueran más flexibles, fiables y seguros.
Las características clave de CP4I incluyen:
Al estandarizar las integraciones en toda la empresa, el NHC obtuvo un mejor control al tiempo que permitió a los diferentes departamentos operar de forma independiente dentro de límites seguros. Además, la adopción de buenas prácticas, como la integración continua y la entrega continua (CICD), ha acelerado significativamente los plazos de los proyectos y ha reducido los errores.
Estas mejoras demuestran el compromiso del NHC de proporcionar operaciones inmobiliarias integradas e inteligentes y servicios, y su capacidad para obtener un beneficio de los datos para crear una experiencia digital distintiva en el desarrollo de inmuebles.
Esta sofisticada configuración alteró fundamentalmente la dinámica operativa del NHC. Se convirtieron en pioneros en Arabia Saudí al migrar por completo a una aplicación basada en contenedores. Este cambio permitió al NHC aprovechar la automatización de DevOps, disminuyendo así las intervenciones manuales en el proceso de desarrollo e implementación.
"A medida que el NHC se embarca en su viaje de transformación digital, con el objetivo de ofrecer operaciones inmobiliarias integradas e inteligentes y beneficiarse de los datos, para crear una experiencia digital distintiva en el desarrollo inmobiliario, la integración ha sido el elemento clave que ha contribuido a la transformación digital. El caso de éxito que se presenta aquí nos permitirá ampliar y desarrollar productos digitales innovadores que ofrezcan una experiencia del cliente excepcional y apoyen la toma de decisiones basada en datos". Essam A. Alhogbani, director general de tecnología de la información del NHC
La implementación exitosa ha dado lugar a una mejora sustancial en el tiempo de comercialización del NHC, con una disminución del 40 % en el tiempo requerido para desarrollar y lanzar nuevos servicios. Esta mejora, combinada con la implementación de más de 700 servicios en la nueva plataforma, ha aumentado sustancialmente la capacidad de servicio del NHC. El impresionante rendimiento de la plataforma queda demostrado por su capacidad para gestionar una media de dos millones de solicitudes al día, con picos que alcanzan los cuatro millones de solicitudes al día. Además, el tiempo medio de respuesta a las llamadas a la API se ha reducido en un 23 %, mejorando así la experiencia del usuario tanto para los consumidores de servicios internos como externos.
Desde 2017, NHC ha estado construyendo comunidades vibrantes y creando hermosos espacios que redefinen cómo vive la gente.
Los ambiciosos desarrollos de la empresa brindan acceso a todo lo que las personas necesitan, más cerca de casa, con comodidades modernas, vecindarios más amigables y espacios verdes para enriquecer la vida cotidiana.
El NHC está sentando las bases adecuadas de infraestructura, servicios y transporte de alta calidad para crear lugares que traerán prosperidad en los próximos años. Es un lugar donde las personas pueden invertir en su hogar, invertir en su futuro y vivir una vida mejor.
