En 2023, NOSI participó en IBM TechXchange en El Cairo, donde se les presentó IBM watsonx Code Assistant for Z. Acordaron llevar a cabo un programa piloto, centrándose en dos aplicaciones COBOL monolíticas críticas para sus operaciones. El piloto permitió a NOSI obtener conocimiento más profundo sobre estas aplicaciones, identificando áreas de modernización y documentando la integración entre aplicaciones, que antes no estaba documentada.

Gracias a las herramientas para desarrolladores asistidas por IA de watsonx Code Assistant for Z, NOSI automatizó el proceso de documentación, lo que permitió a sus equipos visualizar los flujos de las aplicaciones y comprender mejor su entorno. El uso de IA generativa (IA gen) en watsonx Code Assistant for Z agilizó el análisis de código COBOL y proporcionó recomendaciones que se pueden ejecutar para la modernización. Este éxito demostró el valor de IBM Z y dio lugar a que NOSI no saliera, sino que se modernizara completamente en la plataforma.

La decisión de NOSI de modernizarse en la plataforma IBM Z, así como su éxito con watsonx Code Assistant para Z, también llevó a la organización a actualizarse a IBM z16 para obtener un rendimiento avanzado, utilizando IBM Storage DS8000 para ampliar la capacidad de almacenamiento en un 30 % y adoptando IBM Z Monitoring Suite para una completa observabilidad del sistema. Estos cambios aseguraron que NOSI evitara costosas migraciones de bases de datos y optimizara sus recursos actuales, a la vez que se preparaba para el crecimiento futuro y la resiliencia operativa.