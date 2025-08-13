Moderna es una empresa farmacéutica y biotecnológica líder. Pionera en medicamentos y vacunas de ARN mensajero (ARNm), utiliza moléculas de ARNm que desempeñan un papel crucial en el cuerpo para tratar y prevenir enfermedades. En la actualidad, Moderna está explorando la aplicación de la computación cuántica en el diseño de medicamentos de ARNm a través de una asociación de investigación y tecnología con IBM.

El cuerpo humano contiene más de 100 000 tipos de proteínas y cada proteína se deriva del ARNm. Durante décadas, los científicos han sabido que el ARNm tiene el potencial de constituir la base de una nueva clase de medicamentos que podrían tratar enfermedades en el nivel más fundamental de la función celular. Moderna ha sido líder en poner en práctica esa idea.

La empresa ha utilizado la tecnología del ARNm para indicar a las células que produzcan proteínas que podrían ayudar a prevenir o tratar enfermedades que antes se consideraban incurables.

Aunque los ordenadores clásicos son herramientas poderosas en el desarrollo de ARNm, tienen limitaciones cuando se enfrentan a problemas computacionalmente intensivos. La computación cuántica ofrece un nuevo enfoque prometedor para estos desafíos, complementando los métodos clásicos donde los algoritmos actuales alcanzan sus límites.

Un desafío clave para Moderna es desarrollar las instrucciones de la tecnología de ARNm que indicarán con precisión al cuerpo cómo producir las proteínas que pueden tratar enfermedades. Para cualquier proteína dada, existe un número astronómico de secuencias de ARNm posibles que podrían codificarla, lo que hace que la optimización sea una tarea compleja.

Para abordar un problema médico con el ARNm, los investigadores comienzan por identificar los mecanismos biológicos implicados en una enfermedad y determinar qué proteína podría modular ese proceso. A continuación, identifican una secuencia de nucleótidos que codifica esa proteína. Además de codificar la proteína, los investigadores deben asegurarse de que la secuencia sea estable en el organismo. También deben garantizar que se pueda producir en cantidades suficientes para que sea eficaz, sin desencadenar una respuesta inmunitaria indeseada. Esto requiere un profundo conocimiento de la química celular, así como una gran capacidad informática, para examinar los millones de secuencias de nucleótidos posibles y encontrar la correcta.

Moderna tiene un enfoque rápido y escalable para este trabajo de química molecular, pero la compañía siempre está buscando formas de mejorar el proceso de desarrollo de medicamentos de ARNm. Este impulso ha llevado a Moderna a desarrollar su experiencia en computación cuántica ahora, mientras que la tecnología se encuentra en el umbral de las aplicaciones útiles.

“Nuestro objetivo es mejorar la salud humana”, dijo Alexey Galda, director científico adjunto de algoritmos y aplicaciones cuánticas en Moderna. "Creemos que resulta crítico explorar todas las herramientas disponibles, incluida la computación cuántica, para escalar nuestro progreso hoy, en lugar de esperar a que la tecnología madure por completo en el futuro".