Garantizar la seguridad de la cadena de suministro alimentario: MHP reinventa sus operaciones de seguridad

Construir un centro de operaciones de seguridad moderno para proteger los entornos críticos de TI y TO
MHP es una de las empresas agroalimentarias verticalmente integradas más grandes de Europa y desempeña un papel fundamental en la cadena de suministro alimentaria mundial. MHP reconoce la ciberseguridad como una prioridad estratégica. Para salvaguardar sus entornos críticos de TI y TO, MHP necesitaba modernizar sus operaciones de seguridad. El objetivo era mejorar la resiliencia operativa, garantizar la continuidad del negocio y mantener la confianza en todo su ecosistema global. MHP se enfrentó al reto de reforzar su posición de seguridad para protegerse contra las ciberamenazas de alto perfil en la era de la nube y la IA. La empresa necesitaba un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) sólido que proporcionara visibilidad centralizada, análisis avanzados y capacidades de respuesta automatizada para detectar y hacer frente a las ciberamenazas de manera eficaz. Para abordar este desafío, MHP colaboró con IBM para construir un SOC moderno impulsado por IBM QRadar SIEM y QRadar SOAR.
más rápido en la detección de amenazas gracias a una visibilidad centralizada
de gestión coordinada de incidentes con respuesta automatizada
Antes de esta transformación, el MHP se enfrentaba a importantes retos en la gestión de su creciente y cada vez más complejo entorno de TI. Los equipos de seguridad luchaban con una visibilidad fragmentada en múltiples sistemas, una gestión manual de las alertas y un volumen abrumador de eventos que provocaba retrasos en la detección y la respuesta. La falta de correlación centralizada y de procesos estandarizados de respuesta a incidentes aumentaba el riesgo de que se pasaran por alto amenazas y se prolongara el tiempo de permanencia, lo que repercutía directamente en la capacidad de la empresa para proteger los activos críticos y mantener la continuidad del negocio.
MHP pudo modernizar sus operaciones de ciberseguridad mediante la creación de un SOC centralizado impulsado por IBM Qradar SIEM e IBM QRadar SOAR. Al consolidar la telemetría de entornos locales y en la nube, el equipo cibernético de MHP obtuvo visibilidad en tiempo real sobre las amenazas, permitiendo una correlación casi en tiempo real con eventos. Gracias al análisis avanzado y al ajuste de los casos de uso, el SOC pudo detectar actividades sospechosas en cuestión de segundos en lugar de horas, lo que transformó la posición de seguridad de reactiva a proactiva.
Con la integración de guías de estrategias automatizados en QRadar SOAR, la respuesta a incidentes se volvió más ágil y consistente entre los equipos. Se automatizaron tareas rutinarias como el enriquecimiento, la clasificación y la contención, lo que redujo el tiempo medio de respuesta (MTTR) y permitió a los analistas centrarse en las amenazas de mayor impacto. Como resultado, la empresa logró una mejora cuantificable en la velocidad de detección y la eficiencia de respuesta, reforzando su resiliencia contra los ciberataques modernos y garantizando al mismo tiempo la protección continua de los activos empresariales críticos.
MHP ha mejorado significativamente su postura de ciberseguridad con la implementación de IBM QRadar SIEM y QRadar SOAR. El moderno Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) ofrece visibilidad centralizada, análisis avanzados y respuesta automatizada, lo que permite una detección más rápida de las amenazas y una gestión coordinada de los incidentes. Esta transformación refuerza la resiliencia operativa, la continuidad del negocio y la confianza en todo el ecosistema global de MHP. Al aprovechar IBM QRadar SIEM, MHP puede recopilar y correlacionar datos de diversas fuentes en todo su entorno de TI en una visión holística de los eventos de seguridad. El módulo integrado de análisis del comportamiento de los usuarios ayuda a distinguir el comportamiento normal de los usuarios de las anomalías, permitiendo a los equipos reaccionar más rápidamente ante las actividades maliciosas. Con IBM QRadar SOAR, los analistas utilizan la consola SOAR para tareas diarias, como la gestión de tickets, el seguimiento de métricas y las instrucciones específicas de cada caso, lo que mejora su capacidad para analizar, responder y gestionar incidentes de seguridad de forma eficaz. El CISO de MHP, Yurii Shatylo, señala: "Este no es solo un proyecto de seguridad, es una base de confianza, estabilidad y resiliencia para todo el ecosistema de MHP". El nuevo SOC se ha convertido en un componente crítico de la estrategia de ciberseguridad de MHP, ya que permite a la empresa responder a las ciberamenazas de forma más eficiente y eficaz.
MHP es una empresa agroalimentaria internacional que elabora productos alimenticios saludables y de alta calidad que mejoran la vida de sus consumidores. Cuenta con instalaciones de producción en Ucrania, España y en todo el sudeste de Europa, y es especialista en la aplicación e implementación de las últimas tecnologías alimentarias y agrícolas en todas sus operaciones. Las acciones de MHP cotizan en la Bolsa de Londres. Con más de 38 000 empleados en Ucrania y en el extranjero, MHP se encuentra entre los 20 principales empleadores de Ucrania, según Forbes Ucrania. MHP es el mayor contribuyente individual del sector agrícola de Ucrania y fue reconocido por Forbes Ucrania como uno de los principales inversores del país en 2024. MHP es el principal productor avícola de Europa según el ranking de WattPoultry. MHP exporta sus productos a más de 80 países de todo el mundo. La empresa desarrolla más de 15 marcas de productos alimentarios y, junto con sus socios, opera varias cadenas, incluyendo las tiendas MeatMarket y los locales Döner Market. El fundador y CEO de MHP es el empresario ucraniano Yuriy Kosyuk.
© Copyright IBM Corporation, mayo de 2026.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.