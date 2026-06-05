Garantizar la seguridad de la cadena de suministro alimentario: MHP reinventa sus operaciones de seguridad

Antes de esta transformación, el MHP se enfrentaba a importantes retos en la gestión de su creciente y cada vez más complejo entorno de TI. Los equipos de seguridad luchaban con una visibilidad fragmentada en múltiples sistemas, una gestión manual de las alertas y un volumen abrumador de eventos que provocaba retrasos en la detección y la respuesta. La falta de correlación centralizada y de procesos estandarizados de respuesta a incidentes aumentaba el riesgo de que se pasaran por alto amenazas y se prolongara el tiempo de permanencia, lo que repercutía directamente en la capacidad de la empresa para proteger los activos críticos y mantener la continuidad del negocio.

MHP pudo modernizar sus operaciones de ciberseguridad mediante la creación de un SOC centralizado impulsado por IBM Qradar SIEM e IBM QRadar SOAR. Al consolidar la telemetría de entornos locales y en la nube, el equipo cibernético de MHP obtuvo visibilidad en tiempo real sobre las amenazas, permitiendo una correlación casi en tiempo real con eventos. Gracias al análisis avanzado y al ajuste de los casos de uso, el SOC pudo detectar actividades sospechosas en cuestión de segundos en lugar de horas, lo que transformó la posición de seguridad de reactiva a proactiva.

Con la integración de guías de estrategias automatizados en QRadar SOAR, la respuesta a incidentes se volvió más ágil y consistente entre los equipos. Se automatizaron tareas rutinarias como el enriquecimiento, la clasificación y la contención, lo que redujo el tiempo medio de respuesta (MTTR) y permitió a los analistas centrarse en las amenazas de mayor impacto. Como resultado, la empresa logró una mejora cuantificable en la velocidad de detección y la eficiencia de respuesta, reforzando su resiliencia contra los ciberataques modernos y garantizando al mismo tiempo la protección continua de los activos empresariales críticos.