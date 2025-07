Con el apoyo de IBM y Pedab, MandarinMaster está creando una comunidad de suscriptores. La comunidad abarca desde adolescentes (y sus padres) que buscan una nueva habilidad que les ayude a acceder a las mejores escuelas de negocios y universidades, hasta jubilados que quieren aprender chino para ejercitar su materia gris. La plataforma también es ideal para empresarios que trabajan, o planean trabajar, con empresas chinas, especialmente expatriados existentes y otros que planean vivir en China. Otra característica diferenciadora de MandarinMaster es que combina una plataforma impulsada por la tecnología con entrada humana real; cada estudiante que paga es recibido personalmente y seguido por el equipo de MandarinMaster.

"Caracterizo a MandarinMaster en cinco palabras: fácil, completo, serio, gamificado y cultural", comenta Philippe Laurent. "Con MandarinMaster, no solo se está adentrando en un idioma, sino en toda una cultura".

El ritmo estructurado lento y constante de MandarinMaster, que introduce dos o tres nuevos caracteres chinos cada día, hace que sea más fácil para los estudiantes mantenerse comprometidos. Y después de tres años de estudio diario, la plataforma lleva a los principiantes absolutos hasta el nivel C1.

"El chino es un idioma difícil, pero nuestro método es fácil", afirma Philippe Laurent. "Después de tres años, habrá dominado 2500 caracteres y más de 25 000 palabras. Un chino con un alto nivel de educación sabe 3000 caracteres, así que se trata de un nivel impresionante de fluidez y comprensión".

Los usuarios de MandarinMaster hablan durante aproximadamente el 80 % de cada lección, lo que contrasta drásticamente con la gran mayoría de plataformas y cursos de formación basados en libros.

“Sin IBM watsonx Speech to Text, no habríamos podido lanzar MandarinMaster”, concluye Philippe Laurent. “Ayuda a garantizar la calidad del aprendizaje, como si cada usuario tuviera su propio profesor particular para escuchar su pronunciación”.