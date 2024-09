"Según IBM, el 90 % de los datos del mundo se crearon en los últimos dos años", afirma Holly Robertson, vicepresidenta de ventas de soluciones de inversión cuantitativa en HSBC Global Markets. "Y probablemente volveremos a decir lo mismo en otros dos años".

Para complicar aún más las cosas, gran parte de esta información generada recientemente está contenida en texto en lenguaje natural y otros formatos menos accesibles y no estructurados, como publicaciones en redes sociales, imágenes y vídeos. Aprovechar los detalles relevantes de estos formatos puede proporcionar a HSBC una nueva visión sobre una empresa u oportunidad en particular y, potencialmente, conducir a mejores decisiones de inversión.

"Son los datos que no caben en una hoja de cálculo", dice Robertson. “Son datos que no son fácilmente cuantificables. Son los metadatos, la información que rodea a la información. Por ejemplo, se puede aprender mucho si se tiene en cuenta la forma en que un director general habló de determinados temas durante una reciente convocatoria de resultados en comparación con la forma en que habló de esos mismos temas en el pasado, y el debate posterior en las redes sociales. Buscamos la síntesis de datos tradicionales y alternativos para encontrar conexiones e impulsar ideas. Ese no es el tipo de cosas que le mostraría un análisis fundamental típico”.

Y continúa: "Toda esta información está disponible públicamente. Si tuviera tiempo y gente ilimitados, podría sentarse en Twitter todo el día y triangularlo.Pero el volumen transparente va más allá de la comprensión humana". Y incluso cuando los expertos apenas se rascan en la superficie de los datos disponibles, hay un problema claro y una oportunidad increíble.