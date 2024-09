Para permitir su nuevo modelo de negocio, omnicanal y dirigido por el cliente, Groupe Chantelle necesitaba una nueva plataforma tecnológica que permitiera interacciones más rápidas y eficientes en todos los niveles, desde la cadena de suministro hasta el servicio al cliente. La empresa decidió adoptar la base de datos SAP HANA tanto para su entorno SAP ERP existente como para dar soporte a futuras aplicaciones SAP S/4HANA. La empresa contrató a su proveedor de tecnología a largo plazo, IBM Business Partner Novahé, para aprovechar una nueva plataforma híbrida que permitiera ejecutar tanto los elementos existentes como los nuevos en paralelo en la misma infraestructura.

"Esbozamos lo que queríamos conseguir en términos empresariales, y Novahé creó una solución técnica que satisfacía nuestras necesidades precisas y al mismo coste continuo que nuestra plataforma anterior", afirma André Wei. "Al elegir IBM Power Systems, obtuvimos la capacidad de ejecutar IBM i y Linux en la misma plataforma. También evitamos el importante coste y riesgo de sustituir nuestro entorno SAP ERP existente y bien adaptado. Y avanzando con IBM Power Systems, podemos elegir la mejor plataforma para cualquier solución que seleccionemos basándonos en las necesidades del negocio y no en limitaciones tecnológicas."

Jean-François Fine, ingeniero de preventa de Novahé, afirma: "Basándonos en nuestra larga experiencia con la plataforma IBM Power, sabíamos que la última generación de sistemas IBM proporcionaría a Groupe Chantelle todas las capacidades tecnológicas que necesitaba hoy, y también las que precisaría en el futuro".

François Delbrel, director de clientes de Novahé, añade: "La combinación de la tecnología de IBM y nuestra experiencia en el diseño y la entrega de soluciones empresariales nos permite aportar un gran valor continuo a nuestros clientes".

La propuesta de Novahé pidió la implementación de dos servidores IBM Power Systems S914 que ejecuten el sistema operativo IBM i para el entorno de producción, uno dedicado a la instancia central de SAP y otro a SAP Retail. Groupe Chantelle también implementó un servidor IBM Power Systems S922 que ejecutará SAP HANA en SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (enlace externo a ibm.com), listo para presentar la solución SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business. Estos servidores cuentan con procesadores IBM POWER9, que ofrecen más núcleos y un 26 por ciento más de rendimiento por núcleo para SAP que los procesadores anteriores de Groupe Chantelle, mientras que el servidor S922 de IBM Power Systems tiene una memoria completa de 2 TB para admitir la base de datos HANA en memoria.

Los servidores IBM se complementan con un entorno de almacenamiento flash NVMe integral en servidores de almacenamiento IBM FlashSystem. Certificado por SAP para su uso con SAP HANA, IBM FlashSystem Storage acelera el rendimiento de las aplicaciones y mejora la productividad empresarial, y la compresión de datos sobre la marcha proporciona una mayor capacidad en el mismo espacio.

"Nuestra relación con Novahé se basa en la confianza y confiamos plenamente en sus conocimientos de la arquitectura IBM Power Systems", afirma André Wei. "No somos una organización excesivamente grande, por lo que no disponemos de recursos para ser expertos en todas y cada una de las tecnologías. En el caso de plataformas avanzadas como IBM Power Systems, tiene sentido que aprovechemos de este modo la experiencia de socios externos".