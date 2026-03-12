El trabajo de E.ON es mantener las luces encendidas. Como una de las mayores empresas energéticas de Europa, opera una red energética de 1,6 millones de kilómetros para suministrar electricidad y gas a 47 millones de clientes en 17 países europeos. E.ON suministra energía a hogares, hospitales, fábricas, transporte público y otras infraestructuras críticas esenciales para la vida del siglo XXI. Y ese trabajo no deja de volverse más complicado.

A medida que E.ON apoya la transición de Europa hacia las energías renovables, las demandas de la red se vuelven cada vez más complejas. Las antiguas formas de distribuir la energía eran predecibles. Dada una gran central eléctrica y un suministro constante de combustible, no era demasiado difícil saber cuánto costaría generar un megavatio de electricidad mañana o dentro de un año. Cuando la demanda cambiaba durante una ola de calor o una ola de frío, era relativamente sencillo aumentar y bajar la producción.

Ahora la energía proviene de fuentes más pequeñas y dinámicas, incluyendo la solar y la eólica. Al mismo tiempo, los vehículos eléctricos y los sistemas inteligentes en los hogares están cambiando drásticamente los patrones de consumo, y cada vez hay más sectores electrificados, como la movilidad y la calefacción. E.ON, responsable de proporcionar energía 24x7 durante todo el año, tiene que prepararse con suficiente antelación para tener en cuenta los complejos cambios dinámicos tanto en la oferta como en la demanda. La empresa está explorando la computación cuántica, una herramienta para conquistar la complejidad, como solución a este problema.

“Nos estamos convirtiendo en una empresa digital”, dijo el Dr. Giorgio Cortiana, director de datos e IA, inteligencia energética de E.ON. “La tecnología de datos será esencial para ayudarnos a dominar la complejidad de estos sistemas”.

Una gran parte de este esfuerzo se reduce a un problema de precios.

“Necesitamos adquirir energía antes de que los clientes la pidan”, dijo el Dr. Piergiacomo Sabino, experto en riesgos cuantitativos de E.ON Energy Markets.

Los contratos de E.ON exigen que la empresa suministre energía a los clientes a un precio fijo, aunque las tasas de consumo y los costes de entrega suban y bajen. A menudo habrá cierta discrepancia entre la cantidad de energía comprada de antemano y la demanda real. Así, los diferentes actores del mercado se aseguran mutuamente contra esos riesgos, comprando y vendiendo derivados energéticos y manteniendo las luces encendidas.

En el parqué de E.ON, expertos como el Dr. Sabino trabajan para fijar el precio de esos derivados de forma eficiente. Utilizan simulaciones de Montecarlo para esta tarea, una forma de predecir los resultados de eventos inciertos con la tecnología informática actual. Estos métodos tienen en cuenta la volatilidad derivada del clima, los patrones de uso y otros factores. Pero incluso los superordenadores más grandes del mundo tienen dificultades con este tipo de problemas.

“Esto requiere que seamos inteligentes y que tengamos visión de futuro, con años de antelación”, dijo el Dr. Cortiana. “El cambio climático y los fenómenos del cisne negro deben ser parte de nuestro modelo. El objetivo final es proporcionar asequibilidad energética a nuestros clientes”.

Durante una reciente crisis energética que provocó drásticos aumentos de los precios en toda Europa, E.ON pudo proteger a los clientes y mantener bajo control los aumentos de precios gracias a esta planificación. Si E.ON no hubiera gestionado esta crisis correctamente, los clientes podrían haberse quedado en la oscuridad.

