Las conversaciones, en particular las que se mantienen por teléfono o vídeo, son de particular interés para Steve McGovern, director ejecutivo de Dubber Corporation Ltd., que forma parte del ecosistema de socios de IBM. Como uno de los servicios de grabación de llamadas más grandes del mundo, su negocio procesa más de 40 millones de minutos de intercambios verbales cada mes. O como McGovern podría considerarlo, 40 millones de minutos de datos.

"Con estos datos, no solo puede entender lo que se dijo, sino que puede obtener información sobre el contexto de lo que se dijo", señala McGovern. "Las conversaciones son ricas en contenido, pero hay que capturarlas. Tiene que convertirlas en algo utilizable, lo que significa transcribirlas y analizarlas”.