Para dar un mejor soporte a su gran comunidad de desarrolladores internos —que incluye 1700 instalaciones de IDz y algo menos de 1000 desarrolladores de mainframe activos, con al menos 500 usuarios únicos diarios— y garantizar una plataforma de desarrollo IBM Z estable y fiable, Danske Bank se actualizó a la última versión de IBM Application Delivery Foundation for z/OS (ADFz).

Basado en un modelo de entrega continua, ADFz ofrece mejoras incrementales a lo largo del año. El conjunto completo de herramientas básicas de ADFz está diseñado para aumentar la eficiencia en la creación y el mantenimiento de aplicaciones para entornos IBM z/OS e incluye IBM Developer for z/OS, IBM Debug for z/OS, IBM Fault Analyzer for z/OS, IBM File Manager for z/OS e IBM Application Performance Analyzer for z/OS.

"Lo bueno de estas soluciones de IBM es que casi todo lo que necesitamos para entregar software rápidamente está en una sola interfaz", dice Jensen. "Podemos gestionar todo el ciclo de vida del software IBM Z en un entorno fácil de usar y rápidamente accesible para los desarrolladores que no conocen IBM Z. Esto promueve una mayor velocidad y eficiencia, y ayuda a salvar la distancia entre el desarrollo for z/OS y para otras plataformas".

Danske Bank desarrolló su propia herramienta de pruebas unitarias, integrada en su entorno IBM Developer for z/OS, que permite un flujo sin fisuras desde el desarrollo hasta los casos de prueba, las pruebas unitarias, la adición de lógica empresarial y, por último, la transición a la producción.

"Todo el proceso de análisis y depuración es más rápido e intuitivo en IBM Developer for z/OS, con fácil acceso a las nuevas herramientas que hemos desarrollado", afirma Jensen. "Nuestra herramienta 'Sistemas de diagnóstico de aplicaciones' utiliza la API de Fault Analyzer para extraer volcados del sistema del mainframe y abrirlos directamente en el IDE para ver el estado actual y el historial del programa en producción, comprobar la criticidad y si se pueden realizar cambios, y añadir comentarios para señalar cualquier problema".

Schade añade: "Seguimos colaborando estrechamente con los laboratorios de IBM, inspirándoles para que incorporen nuestra funcionalidad propia a las herramientas de IBM. Es una gran relación bidireccional, y agradecemos la cooperación".

Mientras que las transacciones básicas y la información de los clientes residen en la plataforma IBM Z, los servicios frontales suelen estar en otras plataformas. Al ofrecer entornos gráficos similares para gestionar el desarrollo y las pruebas en ambos lados, Danske Bank contribuye a reducir los posibles obstáculos a la colaboración.

"También hemos migrado nuestro código COBOL y PL/1 de repositorios antiguos a IBM Engineering Workflow Management", comenta Jensen. "De este modo, es más fácil atraer a una nueva generación de desarrolladores para que trabajen con funciones de eficacia probada sin el choque cultural que supone trabajar en pantallas verdes. Todo es intuitivo".

Schade añade: “Estoy muy orgulloso de dónde nos encontramos ahora. Todo lo que se puede integrar en IDz en el mainframe está fácilmente disponible. Incluso se han adoptado o adaptado algunos de los procesos de las herramientas de IBM para acelerar el proceso de desarrollo. Nuestros desarrolladores de mainframe pueden llegar muy lejos en IDz con unos pocos clics".

Como explica Jensen, las herramientas de ADFz desempeñan un papel fundamental para que el entorno IBM Z funcione de forma óptima en todo momento: "Utilizamos las herramientas de IBM para supervisar el rendimiento y la disponibilidad de todo, desde los sistemas CICS back-end hasta los entornos de desarrollo. Descubrir las dependencias facilita el cumplimiento de la normativa. Si nos fijamos en el espacio distribuido, tenemos muchas herramientas CI/CD diferentes y más de mil pipelines y configuraciones distintas que pueden tener que cambiar para seguir cumpliendo las normativas. Adoptar una forma de trabajar puede ser restrictivo en algunos aspectos, pero ofrece ventajas en términos de cumplimiento y control.