Para ofrecer un mejor soporte a su gran comunidad de desarrolladores internos, casi 700 trabajando con z Systems de un total de aproximadamente 1.500 desarrolladores y analistas de negocio asociados, y para garantizar una plataforma de desarrollo z Systems estable y fiable, Danske Bank actualizó su sistema a la última oferta de IBM Application Delivery Foundation for z Systems (ADFz). Proporciona un conjunto completo de herramientas básicas diseñadas para aumentar la eficacia en la creación y el mantenimiento de aplicaciones para entornos IBM z/OS. Con un modelo de entrega continua que ofrece mejoras incrementales a través de actualizaciones mensuales, ADFz también ayuda a los entornos de z Systems a seguir el ritmo de las últimas funcionalidades y enfoques.

ADFz incluye las siguientes herramientas: IBM Developer for z Systems, que proporciona herramientas de productividad para el desarrollo de aplicaciones; IBM Debug Tool for z/OS, una herramienta interactiva de depuración a nivel de código fuente para aplicaciones compiladas; IBM Fault Analyzer for z/OS, que recopila información en tiempo real para ayudar a los desarrolladores a comprender los cierres anómalos de las aplicaciones; IBM File Manager for z/OS, que ofrece un procesamiento de archivos mejorado cuando se trabaja con conjuntos de datos en z Systems; e IBM Application Performance Analyzer for z/OS, que informa sobre cómo utilizan las aplicaciones los recursos disponibles.

"Lo mejor de ADFz e IBM Developer for z Systems es que podemos encontrar casi todo lo que necesitamos para implementar software rápidamente en una única interfaz," afirma Jensen. "Podemos gestionar todo el ciclo de vida del software de z Systems, desde el desarrollo hasta las pruebas, pasando por la documentación y la resolución de problemas, todo ello en un entorno fácil de usar y rápidamente accesible para desarrolladores que todavía no conozcan z Systems. Esto promueve una mayor velocidad y eficacia, y ayuda a salvar la distancia entre el desarrollo para z/OS y el desarrollo para otras plataformas como .NET. Esto es especialmente importante a medida que incorporamos nuevos desarrolladores al equipo, y facilita la creación y ejecución de aplicaciones híbridas que utilizan servicios COBOL o CICS combinados con un nuevo front-end web."

Danske Bank desarrolló su propia herramienta de pruebas unitarias y pudo integrarla en su entorno IBM Developer for z Systems, lo que permitió un flujo de trabajo fluido desde el desarrollo, pasando por los casos de prueba y las pruebas unitarias, hasta la adición de lógica empresarial y, finalmente, el paso a la producción.

"En ese punto disponemos de las herramientas de análisis y depuración para rastrear y comprender los errores", dice Jensen. "Todo el proceso es más rápido e intuitivo dentro de IBM Developer for z Systems, con fácil acceso a las nuevas herramientas que hemos desarrollado. Por ejemplo, tenemos una herramienta llamada "Application Diagnostic Systems". Esto utiliza la API del analizador de fallos para extraer los volcados del sistema del mainframe, lo que permite abrirlos directamente en el IDE. Se puede consultar el estado del programa en producción y su historial en ese entorno, se puede ver su criticidad, y se pueden añadir comentarios o notas para que otras personas estén al tanto de cualquier problema independientemente de tener permiso para realizar cambios o no."

Poulsen añade: " Continuamos colaborando estrechamente con los laboratorios de IBM, en particular para inspirarles a incorporar nuestras funcionalidades de cosecha propia en las herramientas de IBM. Es una gran relación bidireccional y apreciamos la cooperación".

Mientras que las transacciones principales y la información de los clientes residen en la plataforma z Systems, los servicios front-end suelen estar alojados en otras plataformas. Al ofrecer entornos gráficos similares para gestionar el desarrollo y las pruebas en ambos entornos, Danske Bank reduce los posibles obstáculos que dificultan la colaboración.

"También estamos migrando nuestro código COBOL y PL/1 de repositorios antiguos a Rational Team Concert", comenta Jensen. "Esto ayudará a eliminar los límites al desarrollo paralelo y permitirá atraer más fácilmente a una nueva generación de desarrolladores para que trabajen con funcionalidades probadas y fiables, ¡sin el choque cultural que supone trabajar sobre pantallas verdes!"

Las herramientas de ADFz desempeñan un papel fundamental a la hora de mantener el entorno de z Systems con un rendimiento óptimo en todo momento, como explica Jensen: "Utilizamos las herramientas de IBM para supervisar el rendimiento y la disponibilidad de todo, desde los sistemas CICS back-end hasta los entornos de desarrollo. Además de eso, nosotros, como propietarios de herramientas, hemos creado otros sistemas de monitoreo utilizando algunas de las API de IBM. Como ejemplo, esta misma mañana hemos tenido una situación en la que parte de la herramienta de depuración no funcionaba, y nuestro sistema de supervisión nos ha permitido reaccionar y resolver el problema rápidamente, en lugar de esperar a que un cliente interno nos notificara de que había un problema.

"También supervisamos las Problem Determination Tools para ver lo que ocurre en todo el entorno z Systems. Las API se conectan a nuestro front-end basado en Java, la Remote Application Platform (RAP) dentro de Eclipse, que proporciona paneles de control con indicadores clave de rendimiento que son fáciles de interpretar."