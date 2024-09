En su puesto anterior, Judy había trabajado en la oficina de tecnología empresarial (OET, por sus siglas en inglés), donde empezó a juguetear con el desarrollo de un sistema de inteligencia basado en chatbot. Poco después, ya estaba inmerso en el estudio de los chatbots, y empezó a tomar cursos de creación de bots en edX (un proveedor de cursos en línea abiertos) como hobby particular. Entonces decidió incorporar su afición al trabajo presentando ChatOps.

"Formaba parte de un equipo disperso geográficamente que se unía mediante reuniones a distancia y comunicaciones asíncronas. Estábamos usando Slack para comunicarnos. Esta era una oportunidad para que ChatOps brillara", explica Judy. "Así que empezamos con un chatbot de Slack, pero en cierto momento, mis compañeros de trabajo me preguntaron si podíamos convertirlo en una herramienta empresarial. Me di cuenta de que mis pequeñas chapuzas no iban a estar a la altura de lo que necesitaba".

Judy cambió de departamento y asumió un nuevo cargo como jefa de innovación e IA en la Secretaría del Tribunal Superior, pero se le pidió que siguiera creando un agente de servicios para la oficina. Empezó a buscar formas de automatizar acciones a través de la conversación. En aquel momento, la Secretaría atendía 33.000 llamadas al mes y su principal objetivo era disminuir el volumen de llamadas entrantes y aumentar la satisfacción de los clientes.

"Necesitábamos algo con lenguaje natural que pudiera entender lo que dices, extraer las características importantes y actuar en consecuencia. Creamos un agente de chat que podía, si recibías una alerta, permitirte pasar el tráfico de un centro de datos a otro con sólo un mensaje en Slack", dice Judy. "Cuando todo el mundo vio el potencial de aquello, la pregunta pasó a ser: '¿Podríamos repercutir positivamente en el servicio de atención al cliente? ¿Podríamos permitir a los usuarios autogestionarse desde el servicio de atención al cliente?"



Judy reconoció que la Secretaría necesitaba una solución de autoservicio inteligente, conversacional, y que se integrara en la infraestructura existente para dar soporte a sus clientes y empleados a través de múltiples canales de comunicación. Entonces recordó que había seguido un curso edX de IBM sobre la creación de una solución conversacional de IBM, muy parecida a un bot de servicio técnico.

"Uno de nuestros parámetros de diseño es que una solución debe sobrevivir a su creador, y para ello necesitaba encontrar algo que evolucionara. No podía simplemente entregar el producto a un lego y decirle: 'Toma, cuida y alimenta a este agente inteligente'", recuerda Judy. "Simplemente no era posible hasta que encontré IBM watsonx Assistant. Con la tecnología de IBM, vimos lo fácil que era trasladar esta herramienta a alguien que no tuviera grandes conocimientos técnicos; no hace falta ser un experto para mantenerla en funcionamiento.