CCG transformó su proceso de reclamaciones tradicionalmente manual y fragmentado mediante la implementación de soluciones impulsadas por IA de IBM para la transición a una plataforma totalmente digital e inteligente. Utilizaron el portfolio de productos de IA de IBM® watsonx para interpretar el lenguaje complejo de los seguros y guiar las decisiones, IBM® Business Automation Workflow para agilizar la colaboración e IBM® Robotic Process Automation (RPA) para eliminar las tareas repetitivas. CCG también utilizó la solución IBM® watsonx Orchestrate de manera fluida para integrar todas las herramientas y procesos de su nueva plataforma de reclamaciones en una interfaz cohesiva.

Lo que antes era una experiencia lenta y propensa a errores ahora es más ágil, transparente y receptiva, con beneficios para todos los socios.

Los asegurados reciben claridad sobre la cobertura por adelantado.

Los agentes y corredores resuelven las reclamaciones con mayor rapidez.

Los transportistas tienen menos riesgos de cumplimiento y retrasos.

A los vendedores se les asignan rápidamente tareas con expectativas claras, lo que reduce el caos durante los siniestros de gran volumen, como las tormentas.



CCG ha logrado tiempos de ciclo más rápidos, menos reclamaciones sin pago y un sistema más conectado y resistente diseñado para mantener la confianza tanto de los socios como de los clientes finales, incluso en tiempos de crisis.