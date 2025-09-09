Mediante el uso de las soluciones de IA de IBM, Claims Connection Group transforma la forma en que se gestionan las reclamaciones de seguros de propiedad
Claims Connection Group (CCG), que opera en el competitivo mundo de los seguros inmobiliarios, se enfrentó a una presión cada vez mayor para modernizar sus procesos de reclamaciones. La gestión manual de datos, la interpretación inconsistente de las políticas y los flujos de trabajo fragmentados provocaron respuestas retrasadas, especialmente cuando los desastres naturales, como granizadas y fuertes lluvias, desencadenaron una avalancha de reclamaciones por daños a la propiedad. Estas ineficiencias crearon cuellos de botella en toda la cadena de valor de los seguros, frustrando a los asegurados, abrumando a los agentes y arriesgándose a cometer errores normativos.
Para mantener la calidad del servicio y la confianza durante los momentos críticos, CCG necesitaba una solución más inteligente y escalable que pudiera aportar velocidad, precisión y claridad a cada interacción con las reclamaciones.
CCG transformó su proceso de reclamaciones tradicionalmente manual y fragmentado mediante la implementación de soluciones impulsadas por IA de IBM para la transición a una plataforma totalmente digital e inteligente. Utilizaron el portfolio de productos de IA de IBM® watsonx para interpretar el lenguaje complejo de los seguros y guiar las decisiones, IBM® Business Automation Workflow para agilizar la colaboración e IBM® Robotic Process Automation (RPA) para eliminar las tareas repetitivas. CCG también utilizó la solución IBM® watsonx Orchestrate de manera fluida para integrar todas las herramientas y procesos de su nueva plataforma de reclamaciones en una interfaz cohesiva.
Lo que antes era una experiencia lenta y propensa a errores ahora es más ágil, transparente y receptiva, con beneficios para todos los socios.
CCG ha logrado tiempos de ciclo más rápidos, menos reclamaciones sin pago y un sistema más conectado y resistente diseñado para mantener la confianza tanto de los socios como de los clientes finales, incluso en tiempos de crisis.
La satisfacción del cliente final ha mejorado y los socios de CCG destacan constantemente la transparencia y la capacidad de respuesta de la plataforma, particularmente durante eventos de alto estrés como desastres naturales. Estas ganancias reflejan el compromiso de la empresa de transformar la gestión de reclamaciones en una experiencia optimizada y centrada en el cliente.
Claims Connection Group (CCG) es una asociación de organizaciones afines con más de 20 años de experiencia en la gestión de reclamaciones de propiedad. Fundada por Mark Murphy, CCG se creó para ayudar a los propietarios de viviendas a navegar por el proceso de reclamaciones, a menudo confuso. Con sede en Corpus Christi, Texas, CCG ofrece a los asegurados, agentes, transportistas, proveedores y otros socios una experiencia de servicio premium, utilizando un modelo de Edge para garantizar un servicio acelerado, una mayor productividad, evaluaciones precisas y gastos operativos reducidos.
Optimice sus operaciones con IA generativa que se integra sin esfuerzo con sus sistemas, minimizando las tareas manuales y escalando de forma más inteligente.
Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, IBM watsonx, watsonx Orchestrate y watsonx son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.