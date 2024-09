Central Nacional Unimed

El nuevo enfoque de CNU para la gestión de las facturas médicas ha impulsado la productividad de los analistas y les ha permitido trabajar de una manera mucho más flexible.



"Alejarse del papel ha cambiado por completo la forma en que las personas trabajan", afirma Felipe García Ríos. "Nuestros analistas ya no tienen que rebuscar en cajas y archivadores para encontrar la información que necesitan; basta con realizar una simple búsqueda y el contenido pertinente aparecerá en la pantalla de su ordenador. Y como varias personas pueden acceder a los mismos documentos simultáneamente, no hay necesidad de esperar por registros específicos, por lo que los analistas pueden ponerse manos a la obra”.



Y continúa: "Con un acceso más fácil al contenido y procesos más automatizados, nuestros analistas pueden gestionar su carga de trabajo de forma mucho más eficaz y realizar un volumen de trabajo mucho mayor que antes".



Las ganancias de eficiencia se han traducido en tiempos de ciclo más cortos e impresionantes ahorros de costos, como explica Paulo Januzzi, Director de Healthcare and Exchange: "Desde que introdujimos las soluciones de IBM Enterprise Content Management, hemos reducido el tiempo necesario para analizar las facturas médicas en un 35 por ciento y hemos acortado el tiempo promedio de procesamiento de las facturas en un 10 por ciento. El resultado es que los analistas pueden tomar decisiones más oportunas sobre el pago de las facturas y CNU puede reembolsar a los proveedores sanitarios con mayor rapidez, lo que nos ayuda a mantener relaciones positivas con estos socios.



"Además, al minimizar el uso de papel y realizar otras mejoras en los procesos, hemos podido reducir los costos administrativos en un 90 por ciento. Esto ha supuesto un enorme impulso para nuestros resultados".

Adoptar el contenido electrónico y los flujos de trabajo ha permitido a CNU eliminar las barreras del crecimiento, lo que permite a la empresa escalar las operaciones para gestionar volúmenes de negocio crecientes sin aumentar el personal.

Felipe García Rios señala: "Hemos llevado el procesamiento de facturas médicas al siguiente nivel con las soluciones de IBM Enterprise Content Management. Los equipos trabajan más rápido y con mayor precisión, y hemos podido manejar una carga de trabajo mucho mayor sin contratar personal adicional. Ahora tenemos la base sólida que necesitamos para seguir haciendo crecer nuestro negocio y ofrecer un servicio excelente y constante a nuestros socios y clientes, que confían en nosotros para acceder de forma rentable a la asistencia sanitaria".