Ante este panorama, quedó claro que el reto consistía en integrar la monitorización del mainframe en el mismo proceso ya diseñado para la plataforma de gama baja. Esto permitiría a la institución contar con procesos más eficientes, mejorar el rendimiento de su infraestructura y fortalecer la seguridad.

Para hacer frente a esta necesidad, el equipo de monitorización de IBM junto con el equipo de infraestructura de mainframe de la institución pusieron en práctica algunas acciones como el uso del IBM Tivoli Enterprise Portal. Esto dio lugar a la creación de paneles de control que permitieron a BRB monitorizar el mainframe de forma más proactiva.

Como parte del proyecto, el equipo de IBM proporcionó el conocimiento y el soporte necesarios para instalar y configurar el IBM OMEGAMON Data Provider, incluido en IBM Z Service Management Suite. Los servicios se llevaron a cabo con un enfoque en la monitorización en tiempo real; configuración de la recopilación de datos de los agentes de monitorización en IBM z/OS; envío de información sobre z/OS, IBM CICS Transaction Server, IBM Db2, IBM MQ, así como los componentes de almacenamiento, red y Java a la plataforma Elasticsearch/Grafana; creación y disponibilidad de información en forma de paneles de control; y recopilación de datos históricos.

En el pasado, BRB se enfrentó a un problema de falta de espacio en el pool de almacenamiento para guardar los registros de archivo de Db2, lo que provocó que los servicios en línea y por lotes del mainframe no estuvieran disponibles. Por lo tanto, era imperativo que los ITOP y los administradores de Db2 fueran conscientes de cuándo los pools de almacenamiento crecían por encima de las expectativas normales. El equipo de monitorización habilitó las alertas para monitorizar los pools de almacenamiento de archivos Db2 mediante las funciones del agente OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS. Unas semanas más tarde, se produjo un evento de almacenamiento de Db2 similar; sólo que esta vez, los equipos de soporte fueron alertados con prontitud, lo que les dio tiempo adicional para tomar medidas y evitar una interrupción de Db2 en z/OS. En la actualidad, BRB ha creado paneles de control de observabilidad avanzados e integrados que proporcionan una visión holística de todo su entorno mainframe y distribuido a través de las herramientas Elasticsearch/Prometheus/Grafana.

El OMEGAMON Data Provider demostró ser un punto central en el éxito del proyecto. Gracias al OMEGAMON Data Provider, fue posible profesionalizar la visualización de los indicadores y estadísticas operativos de los ordenadores centrales utilizando los mismos recursos y procesos que se utilizan en los servidores de gama baja. OpenSearch, Zabbix y Grafana podrían, a partir de ese momento, concentrar toda la información de monitorización y acciones automáticas en casos anómalos, independientemente del origen: mainframe o plataforma baja.