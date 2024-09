Acerca de Call for Code

La iniciativa Call for Code ofrece a los desarrolladores, científicos de datos y solucionadores de problemas la oportunidad de crear y contribuir a proyectos de tecnología sostenibles de código abierto que aborden cuestiones sociales y humanitarias. Fundada por IBM con el creador David Clark Cause, Call for Code busca ayudar a implementar soluciones que puedan marcar una diferencia demostrable en las comunidades con mayores necesidades.

Acerca de The Weather Company

The Weather Company, una empresa de IBM, ofrece cada día más de 25 millones de previsiones personalizadas a millones de consumidores y miles de comerciantes y empresas. Lo logra a través de la API de The Weather Company, su división de soluciones empresariales y productos digitales de The Weather Channel (enlace externo a ibm.com) y Weather Underground (enlace externo a ibm.com). Sus productos incluyen la aplicación meteorológica más descargada del mundo, una red de 250 000 estaciones meteorológicas personales, un sitio web de los 20 principales de EE. UU., una de las plataformas de datos IoT más grandes del mundo y soluciones empresariales líderes del sector.