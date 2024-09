SOFTWARE ENGINEERING GmbH

Dado lo crucial que es el acceso sin restricciones a su entorno de desarrollo, SEG lleva mucho tiempo invirtiendo en mainframes IBM Z, pero solo cuando existe un caso empresarial convincente para que la empresa adquiera un nuevo servidor de última generación. Como resultado, durante muchos años la empresa ha trabajado con IBM Global Asset Recovery Services para mantener su infraestructura suficientemente actualizada con servidores de segunda mano certificados por IBM a un coste razonable, garantizando así que dispone de la infraestructura necesaria para crear software de primera clase que también se beneficia de la última solución de base de datos IBM DB2 for z/OS.

Al trabajar con equipos de segunda mano certificados por IBM, SEG sabe que puede obtener mainframes IBM de segunda mano, características y piezas de repuesto para el servidor, y lo que es más importante, obtener la calidad deseada respaldada por la certificación de IBM. Esto es crucial, ya que el mainframe es la columna vertebral de sus actividades de desarrollo y un tiempo de inactividad prolongado saldría caro a la empresa, tanto en términos financieros como de reputación.

Karl Henn añade: "Conocemos el mercado y hemos trabajado en el pasado con terceros proveedores que venden equipos usados, pero no tardamos en darnos cuenta de que solo IBM Global Asset Recovery Services puede ofrecernos la solución que necesitamos, cuando la necesitamos y a un precio razonable. Poder ajustar el sistema a nuestros requisitos era esencial para garantizar que el servidor de segunda mano certificado ofreciera el rendimiento suficiente y toda la funcionalidad necesaria para ejecutar nuestras cargas de trabajo de desarrollo y pruebas".

La estabilidad característica de la plataforma IBM Z también se extiende a la compatibilidad del hardware entre generaciones de servidores. Gracias a la introducción prospectiva de nuevas funciones, que no suele romper la compatibilidad con versiones anteriores de hasta dos generaciones de servidores, SEG puede utilizar el software más reciente en su servidor remanufacturado.

En la última actualización, SEG colaboró estrechamente con IBM Global Asset Recovery Services para implementar un servidor IBM zEnterprise BC12 (zBC12) de segunda mano certificado. El servidor se utiliza para desarrollar herramientas como SQL PerformanceExpert, SQL WorkloadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) y WLX Audit for Db2 z/OS que ayudan a los clientes a afinar sus aplicaciones para obtener el mejor rendimiento, facilitan la administración de bases de datos, automatizan tareas estándar, abordan los nuevos retos que plantea la entrega continua de Db2 12 y ofrecen la posibilidad de una conformidad total con poca o ninguna sobrecarga. Además, esta moderna arquitectura de servidor sirve para diversas herramientas de bolsillo de Db2 z/OS.