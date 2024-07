Lionbridge

Reduzierte Scanzeit für externe Assets für 12.000 Assets von Monaten auf Stunden, wodurch mit IBM Security Randori 75.000 USD/Jahr eingespart wurden.

Mit IBM Security Randori Attack Surface Management und kontinuierlichem automatisiertem Red Teaming stärkt Lionbridge das Kundenvertrauen durch den Aufbau eines robusten Sicherheitsprogramms und verringert so das Risiko der Cloud-Transformation. Dieser proaktive Ansatz, der durch Automatisierung und APIs unterstützt wird, stellt sicher, dass Sicherheit nicht nur eine Reaktion, sondern ein integraler Bestandteil ihres operativen Frameworks ist. So können sie potenziellen Sicherheitsproblemen immer einen Schritt voraus sein und das höchste Maß an Kundenvertrauen aufrechterhalten.