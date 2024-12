Was ist Preistransparenz im Gesundheitswesen?

Bei der Preistransparenz im Gesundheitswesen geht es darum, den Verbrauchern das Gefühl zu vermitteln, besser vorbereitet, einbezogen und informiert zu sein. Obwohl einige Zahler und Anbieter bereits vor der Versorgung Kostenschätzungen für gewählte Artikel und Services eingereicht haben, ist Gesundheitsfürsorge nicht mit anderen Waren vergleichbar. Gesundheitsversorgung ist kostenintensiv, unübersichtlicher und persönlich, und sie beinhaltet Entscheidungen, die lebenslange Folgen haben können. Zudem verstehen mehr als die Hälfte der Verbraucher in den USA – 50 % davon mit College-Abschluss – das Gesundheitssystem nicht gut genug, um sich bei der Auswahl und Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen gut zurechtzufinden. Der Umstand, dass Verbraucher Kosten und Qualität der Gesundheitsversorgung nicht effizient recherchieren und vergleichen können, verhindert, dass ein hohes Maß an Gesundheitskompetenz erreicht wird und letztlich Kosten gesenkt werden.

Um Verbrauchern zu helfen, Kosten besser zu verstehen, haben die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) zwei endgültige Vorschriften erlassen - eine betrifft die Preistransparenz in Krankenhäusern, die andere die Transparenz in den Versicherungsleistungen. Durch die Kombination von „High-Tech"-Lösungen mit einem „High-Touch" Konzept in Bezug auf Kundenbindung können Anbieter und Kostenträger in der Gesundheitsversorgung bedeutende Fortschritte bei der Einhaltung dieser Regelungen machen.