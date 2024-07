Wählen Sie die geeignete Optimierungssoftware (manchmal auch „Solver“ genannt) oder Programmiersprache aus, die den von Ihnen verwendeten Modelltyp unterstützt. Geben Sie das mathematische Modell und die Daten in die gewählte Optimierungssoftware oder das Tool ein, und verwenden Sie es, um die optimale Lösung zu finden. Moderne Software setzt in der Regel verschiedene maschinelle Lerntechniken und Optimierungsalgorithmen ein, um die beste Lösung in der durchführbaren Region zu finden.

RapidLogistics könnte ein Optimierungswerkzeug oder eine Software auswählen, die die gemischt-ganzzahlige lineare Programmierung unterstützt, wie z. B. Gurobi, CPLEX oder Open-Source-Bibliotheken wie PuLP in Python.