Nicht unhöflich sein, bleiben: Fork&Run .NET-Ausführung mit InlineExecute-Assembly vermeiden

Cobalt Strike, eine beliebte Software zur Simulation von Angriffen, erkannte den Trend, dass Red Teams aufgrund der zunehmenden Erkennungsfähigkeit von PowerShell von PowerShell-Tools zu C# übergingen, und führte 2018 mit Cobalt Strike Version 3.11 das Modul „execute-assembly“ ein. Dadurch konnten die Betreiber die Leistungsfähigkeit von .NET-Assemblys nach der Ausbeutung nutzen, indem sie diese im Speicher ausführten, ohne das zusätzliche Risiko einzugehen, diese Tools auf die Festplatte zu übertragen. Obwohl die Fähigkeit, .NET-Assemblys über nicht verwalteten Code in den Speicher zu laden, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weder neu noch unbekannt war, würde ich sagen, dass Cobalt Strike diese Funktion dem breiten Publikum zugänglich gemacht und dazu beigetragen hat, die Beliebtheit von .NET für die Ausbeutung nach der Ausbeutung weiter zu steigern.

Das Execute-Assembly-Modul von Cobalt Strike verwendet die Fork-and-Run-Technik, bei der ein neuer Opferprozess gestartet wird, Ihr bösartiger Code nach der Ausbeutung in diesen neuen Prozess injiziert wird, Ihr bösartiger Code ausgeführt wird und der neue Prozess nach Abschluss beendet wird. Das hat sowohl seine Vorteile als auch seine Nachteile. Der Vorteil der Fork-and-Run-Methode besteht darin, dass die Ausführung außerhalb unseres Beacon-Implantatprozesses erfolgt. Das bedeutet, dass, wenn etwas in unserer Maßnahme nach der Ausbeutung schief geht oder entdeckt wird, die Wahrscheinlichkeit, dass unser Implantat überlebt, viel größer ist. Vereinfacht gesagt, trägt es wesentlich zur allgemeinen Stabilität des Implantats bei. Da Sicherheitsanbieter dieses Fork-and-Run-Verhalten jedoch erkannt haben, ist es nun zu einem – wie Cobalt Strike selbst zugibt – kostspieligen OPSEC-Muster geworden.

Mit der im Juni 2020 veröffentlichten Version 4.1 führte Cobalt Strike eine neue Funktion ein, um dieses Problem mit der Einführung von Beacon Object Files (BOFs) anzugehen. BOFs ermöglichen es Operatoren, die bekannten Ausführungsmuster wie oben beschrieben oder andere OPSEC-Fehler wie die Verwendung von cmd.exe/powershell.exe zu vermeiden, indem Objektdateien im Speicher innerhalb desselben Prozesses wie unser Beacon-Implantat ausgeführt werden. Ich möchte zwar nicht auf das Innenleben von BOFs eingehen, aber hier sind ein paar Blogbeiträge, die ich interessant fand:

Wenn Sie die oben genannten Blogs gelesen haben, sollten wir nun erkennen, dass BOFs nicht gerade die erhoffte Rettung waren, und wenn Sie davon geträumt haben, all diese großartigen .NET-Tools neu zu schreiben und in BOFs umzuwandeln, sind diese Träume nun zerplatzt. Entschuldigung! Die Hoffnung ist jedoch nicht verloren, denn meiner Meinung nach gibt es einige großartige Elemente, die BOFs bieten können, und ich hatte kürzlich viel Spaß (und auch etwas Frustration) dabei, die Grenzen dessen auszuloten, was man damit machen kann. Zunächst wurde CredBandit entwickelt, das einen vollständigen Speicherauszug eines Prozesses wie LSASS erstellt und diesen über den bestehenden Beacon-Kommunikationskanal zurücksendet. Heute veröffentliche ich InlineExecute-Assembly, mit dem Sie .NET-Assemblys innerhalb Ihres Beacon-Prozesses ausführen können, ohne Ihre bevorzugten .NET-Tools ändern zu müssen. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, warum ich das BOF geschrieben habe, welche Hauptmerkmale es bietet, welche Einschränkungen es gibt und wie es bei der Durchführung von Adversary-Simulationen/Red Teams nützlich sein kann.