MSMQ QueueJumper (RCE-Schwachstelle): eine detaillierte technische Analyse.

Die Sicherheitslücke im Zusammenhang mit ausgehendem Speicherzugriff führt ein Exploit-Primitiv ein, das es einem böswilligen Client ermöglicht, einen OnDiskExtensionHeader jenseits der Boundary des für das Paket zugewiesenen Speichers hinaus zu schreiben.

Bei der Bewertung einer Schwachstelle, die das Schreiben von Werten in einen Offset ermöglicht, müssen einige Eigenschaften

berücksichtigt werden:

Kann der Offset kontrolliert werden?

Können die geschriebenen Werte kontrolliert werden?

Im Fall der QueueJumper-Sicherheitslücken ist der Offset des zugewiesenen Puffers zum OOB-Schreiben kontrollierbar, da er anhand von vom Angreifer kontrollierten Daten berechnet wird. Der Inhalt des OOB-Schreibens unterliegt jedoch einer begrenzten Kontrolle.

Hier stellt Address den beschädigten Zeiger auf das Ende der Paketnachricht dar, wo der Header OnDiskExtension geschrieben wird. Die Abfolge der Vorgänge ist wie folgt:

Wert 0x000000000000000C wird geschrieben auf Address

wird geschrieben auf Wert 0x00000000 wird geschrieben an Address+0x2

wird geschrieben an Wert 0x0000000000000000 wird geschrieben an Address+0x12

wird geschrieben an Wert 0x0000000000000000 wird geschrieben an Address+0x1A

wird geschrieben an Wert 0x00000094 wird geschrieben Address+0xE

wird geschrieben Wert 0x0000 wird geschrieben Address+0x22

wird geschrieben Wert 0x0000 wird geschrieben an Address+0x62

wird geschrieben an memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

Der Source , der im Ruf zu memcpy verwendet wird, bezieht sich auf ein TA_ADDRESS-Objekt. Die Struktur TA_ADDRESS definiert eine einzelne Transportadresse eines bestimmten Typs (zum Beispiel NetBIOS). Die Definition lautet wie folgt:

typedef struct _TA_ADDRESS {

USHORT AddressLength;;

USHORT AddressType; Info;

UCHAR-Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

Gibt die Anzahl der Bytes in einer Adresse des angegebenen AddressType an.

AddressType

Gibt den Typ der Transportadresse an.

Address

Gibt ein Array variabler Größe an, das die Transportadresse enthält.

In der folgenden Debugging-Sitzung enthält TA_ADDRESS vom Angreifer beeinflusste Daten in Form einer IP-Adresse:

rax=0000014e1d110180 rbx=0000014e1d110180 rcx=0000014e1d110184

rdx=0000014e1ce86b10 rsi=0000014e1d110001 rdi=0000000545d7fa50

rip=00007ff843208074 rsp=0000000545d7f940 rbp=0000000545d7f980

r8=000000000000000c r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=0000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=0000000000000000

iopl=0 nv up ei pl nz na po nc

cs=0033 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00 call MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184 00010004 00000000 8620a8c0 00000000 ………. …..



Oben hat das Objekt TA_ADDRESS eine Länge von 4 , eine Art von 1 und einen Wert von 0x8620a8c0 . Die Umwandlung jedes Bytes in ein IPv4-Oktett ergibt die Adresse 192.168.32.134 , das ist die IPv4-Quelladresse des Clients.

Dieses Szenario erlaubt das Schreiben von angreifergesteuerten Daten über eine Adresse zu einem kontrollierten Offset zur Paketallokation im Speicher. Dies ist zwar sehr restriktiv und möglicherweise unpraktisch, könnte aber theoretisch verwendet werden, um die in den Speicher geschriebenen Werte genau zu kontrollieren, indem mehrere Anfragen von unterschiedlichen Adressen mit abnehmenden Paketoffsets gestellt werden.