Auf der Suche nach Hinweisen auf DLL-Side-Loading mit PowerShell und Sysmon

In Microsoft Windows können Programme festlegen, welche Bibliotheken zur Laufzeit geladen werden, indem sie einen vollständigen Pfad angeben oder einen anderen Mechanismus wie beispielsweise ein Manifest verwenden. Ein Programmmanifest ist eine externe Datei oder eine eingebettete Ressource innerhalb einer Anwendung, die zur Verwaltung der Namen und Versionen von gemeinsam genutzten Side-by-Side-Assemblies dient, die die Anwendung bei der Ausführung laden soll. Ein Programmmanifest kann DLL-Umleitungen, Dateinamen oder vollständige Pfade enthalten. Wenn ein Manifest nur auf einen Bibliotheksdateinamen verweist, gilt es als schwache Referenz und ist anfällig für einen DLL-Side-Loading-Angriff.

Wenn eine schwache Referenz auf eine Bibliothek erstellt wird, versucht Windows, die DLL anhand einer vordefinierten Suchreihenfolge zu finden. Der erste Speicherort, den Windows durchsucht, ist das Verzeichnis, aus dem die Anwendung geladen wird.

Ein DLL-Side-Loading-Angriff ist eine Technik, die darauf abzielt, schwache Bibliotheksreferenzen und die Standard-Suchreihenfolge von Windows auszunutzen, indem eine bösartige DLL-Datei, die sich als legitime DLL tarnt, auf einem System platziert wird, wo sie automatisch von einem legitimen Programm geladen wird.

Für weitere Informationen zum DLL-Seitenladen siehe MITRE ATT&CK Technique T1574.002.