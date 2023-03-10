Definition des Cobalt Strike Reflective Loaders

Während Sicherheitslösungen der nächsten Generation zunehmend KI- und Maschinelles-Lernen-Komponenten einsetzen, um verhaltensbasierte Erkennungen zu verbessern, stützen sich viele im Kern weiterhin auf signaturbasierte Erkennungsmechanismen. Cobalt Strike , ein weit verbreitetes Red-Team-Command and Control (C2)-Framework, das seit seiner Einführung sowohl von Bedrohungsakteuren als auch von Red Teams eingesetzt wird, ist entsprechend stark von sicherheitsseitiger Signaturerkennung betroffen.

Um Cobalt Strike auch weiterhin operativ einsetzen zu können, hat das IBM X-Force Red Adversary Simulation-Team erhebliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit investiert, um Cobalt Strike mithilfe interner Tools anzupassen und zu erweitern. Einige dieser Cobalt-Strike-spezifischen internen Tools sind auch öffentlich verfügbar, darunter: „InlineExecute-Assembly”, „CredBandit” und„BokuLoader”. In den vergangenen zwei Jahren haben wir, aufgrund der starken Über-Signaturisierung von Cobalt Strike, dessen Einsatz auf die Simulation weniger ausgefeilter Bedrohungsakteure beschränkt. Für anspruchsvollere Red-Team-Übungen greifen wir stattdessen auf andere Drittanbieter- sowie interne C2-Lösungen zurück.

Durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit haben wir bei fortgeschrittenen Red-Team-Übungen bessere operative Ergebnisse erzielt, unter anderem durch den Einsatz von:

Kundenspezifischen internen Tools.

Kundenspezifischen internen Loadern.

Einem kundenspezifischen internen C2-Framework.

Wir investieren weiterhin in die fortlaufende Weiterentwicklung und Tarnung alternativer C2-Frameworks von Drittanbietern.

Nichtsdestotrotz nutzen zahlreiche Bedrohungsakteure weiterhin raubkopierte Versionen von Cobalt Strike, weshalb es nach wie vor wichtig ist, diese Akteure realistisch simulieren zu können. Red Teams, die bereit sind, entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsaufwand zu betreiben, können auch heute noch operative Erfolge mit Cobalt Strike erzielen, wenn sie diese Gegenspieler simulieren. Darüber hinaus ist Cobalt Strike ein großartiges Lernwerkzeug, das von Neueinsteigern genutzt werden kann, um im Rahmen von Red-Team-Schulungen Erfahrung mit einem C2-Framework zu sammeln.

Während wir unsere eigenen C2-Fähigkeiten weiter ausbauen, geben wir Einblicke in frühere Arbeiten, bei denen wir das Cobalt-Strike-Framework gezielt erweitert haben, insbesondere durch die Entwicklung kundenspezifischer Reflective Loader. Zudem soll er Defendern helfen zu verstehen, wie Cobalt Strike funktioniert, damit sie robustere Erkennungen entwickeln können.