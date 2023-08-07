Datenbanken aufgepasst: Missbrauch von Microsoft SQL Server mit SQLRecon.

Im Laufe meiner Karriere hatte ich das Privileg, einen Blick hinter die Kulissen einiger der größten Unternehmen der Welt zu werfen. Meiner Erfahrung nach verlassen sich die meisten Branchen auf Windows-Unternehmensnetzwerke. Tatsächlich kann ich die Anzahl der Male, die ich ein dezentrales Zero-Trust-Netzwerk, ein Enterprise-Linux-Netzwerk, ein macOS-Netzwerk oder eine Alternative zu Active Directory (FreeIPA) gesehen habe, an einer Hand abzählen.

Während ich mich durch diese großen und oft komplexen Unternehmensnetzwerke navigiere, entdecke ich häufig Microsoft SQL Server, die in der Regel zur Unterstützung einer Geschäftsfunktion eingesetzt werden. Für Leser, die mit SQL Server nicht vertraut sind, sei kurz gesagt, dass es sich um eine relationale Datenbanksoftware handelt, die normalerweise auf einem Windows-Server installiert wird. Der Hauptzweck von SQL Server ist es, Daten für Anwendungen oder Nutzer zu speichern und bereitzustellen.