Was ist vRAN?

Dies ist die Idee hinter einem Virtual Radio Access Network (vRAN) und der gegenteilige Ansatz einer traditionellen RAN-Plattform, die auf proprietärer Hardware basiert und auf lange Lebenszyklen in Betrieb, Entwicklung und Bereitstellung setzt.

Im folgenden Video erklären und kontrastieren wir RAN und vRAN und zeigen Praxisbeispiele für die heutige Anwendung. Sie werden herausfinden, warum Kommunikationsdienstleister (CSPs) vRAN als einen Wendepunkt in Bezug auf ihre Geschäfts- und Servicemodelle sehen: