Was ist vRAN?

Wie wäre es, wenn Sie mobile Assets (RAN) schnell aus der Ferne so manövrieren könnten, dass sie funktionieren, wann und wo Sie sie brauchen, und das alles innerhalb einer offenen Architektur?

Dies ist die Idee hinter einem Virtual Radio Access Network (vRAN) und der gegenteilige Ansatz einer traditionellen RAN-Plattform, die auf proprietärer Hardware basiert und auf lange Lebenszyklen in Betrieb, Entwicklung und Bereitstellung setzt.

Im folgenden Video erklären und kontrastieren wir RAN und vRAN und zeigen Praxisbeispiele für die heutige Anwendung. Sie werden herausfinden, warum Kommunikationsdienstleister (CSPs) vRAN als einen Wendepunkt in Bezug auf ihre Geschäfts- und Servicemodelle sehen:

     

    Erkunden Sie die wichtigsten vRAN-Funktionen

    • Proprietäre und teure Hardware wird ersetzt: Sie disaggregieren die RAN-Architektur und bieten nun offene Schnittstellen und ein Ökosystem, in dem viele Anbieter und Lösungsanbieter innovativ sein können. 
    • vRAN wendet die Prinzipien der Network Functions Virtualization (NFV) an: RAN-Netzwerkfunktionen werden virtualisiert und auf Cloud-Plattformen bereitgestellt. vRAN bietet die Nutzen der Cloud und die Möglichkeit, einen plattformzentrierten Ansatz zu verfolgen, indem RAN-Netzwerkfunktionen auf einer flexiblen, skalierbaren und hybriden Plattform auf COTS-Hardware (Common-off-the-Shelf) bereitgestellt werden. Dadurch werden Silos aufgebrochen und CAPEX und OPEX minimiert.
    • Netzwerkfunktionen können flexibel bereitgestellt werden: Im Kontext von 5G ist dies sehr wichtig, um eine höhere Zell- und Gerätedichte und eine Vielzahl von Anwendungsfallen zu unterstützen, die sich nicht auf physische Netzwerkfunktionen beschränken.
    • vRAN ermöglicht die Automatisierung der Cloud: Automatisierungssoftware kann wichtige Leistungsmetriken überwachen, die Workload neu verteilen und die Wartung vereinfachen. Dies hilft CTOs, sich Zeit für Brillanz zu nehmen (d. h. mehr Zeit für Innovation aufzuwenden).

