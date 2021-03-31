Was ist vRAN?

Dies ist die Idee hinter einem Virtual Radio Access Network (vRAN) und der gegenteilige Ansatz einer traditionellen RAN-Plattform, die auf proprietärer Hardware basiert und auf lange Lebenszyklen in Betrieb, Entwicklung und Bereitstellung setzt.
Im folgenden Video erklären und kontrastieren wir RAN und vRAN und zeigen Praxisbeispiele für die heutige Anwendung. Sie werden herausfinden, warum Kommunikationsdienstleister (CSPs) vRAN als einen Wendepunkt in Bezug auf ihre Geschäfts- und Servicemodelle sehen:
Laden Sie diese Gartner-Studie herunter, um mehr über die Chancen und Risiken agentischer KI für IT-Führungskräfte zu erfahren und wie Sie sich auf diese nächste Welle der KI-Innovation vorbereiten können.
Erkunden Sie die wichtigsten Rollen und Aufgaben, auf die Sie sich konzentrieren sollten, um KI-Ausgaben in KI-Wert umzuwandeln.
Erfahren Sie, wie Unternehmen KI-Governance angehen, von Richtlinien über die Aufsicht bis hin zur Infrastruktur, und warum dies für eine verantwortungsvolle Skalierung unerlässlich ist.
Erfahren Sie, wie echte Unternehmen KI in Branchen einsetzen und welche Infrastruktur sie dabei nutzen.
In diesem Leitfaden werden die grundlegenden Schritte beschrieben, um Ihre Daten für die KI nutzbar zu machen, einschließlich der Art und Weise, wie sie durch Cloud-Systeme und Netzwerkebenen fließen.
IBM Cloud Pak for Network Automation ist ein Cloud Pak, das die Automatisierung und Orchestrierung von Netzwerkinfrastrukturbetrieben ermöglicht.
Cloud-Netzwerklösungen von IBM bieten eine leistungsstarke Konnektivität, um Ihre Apps und Ihr Unternehmen zu unterstützen.
Konsolidieren Sie die Rechenzentrumsunterstützung mit IBM Technology Lifecycle Services für Cloud-Netzwerke und mehr.
Stärken Sie Ihr Unternehmen mit modernsten DNS-Management- und Cloud-Netzwerklösungen. Verbessern Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Anwendungen und optimieren Sie die Netzwerkleistung mit den führenden Diensten von IBM.