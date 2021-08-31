Die Rolle von RPA in der IT-Prozessautomatisierung

Als Reaktion darauf modernisieren viele Unternehmen ihre IT-Infrastruktur und bereiten sich darauf vor, die Initiativen zur Prozessautomatisierung im gesamten Unternehmen und in ihren Geschäftsbereichen zu beschleunigen. Um ihre Bemühungen nachzuvollziehen, haben wir 566 weltweit in verschiedenen Branchen tätige Geschäfts- und IT-Experten zu ihren Prioritäten bei den IT-Ausgaben befragt. Wir haben festgestellt, dass 47 % der Befragten die Automatisierung der IT-Infrastruktur und 42 % die Automatisierung von Geschäftsprozessen zu ihren wichtigsten Prioritäten bei den IT-Ausgaben erklärten.

Wichtigste Prioritäten bei IT-Ausgaben: Fokus auf Automatisierung

F. In was wird Ihr Unternehmen wahrscheinlich investieren, um den IT-Betrieb oder die Servicebereitstellung zu verbessern?

Die Automatisierung von IT-Prozessen stellt einzigartige Herausforderungen dar. IT-Prozesse können über mehrere Plattformen hinweg ausgeführt werden und eine Vielzahl von Technologien nutzen, um eine große Verteilung physischer und virtueller Ressourcen zu verwalten. Dutzende (und manchmal Hunderte) von IT-Tools werden oft von einer Vielzahl verteilter Anbieter verwendet. Die meisten tauschen keine Daten untereinander aus. IT-Unternehmen stellen fest, dass sie im Laufe der Zeit große und vielfältige IT-Toolsets kuratieren. Im derzeitigen, wettbewerbsintensiven Zeitalter der digitalen Wirtschaft müssen diese Tools als integrierte und interoperable Toolchains zusammenarbeiten, über die IT-Prozesse automatisiert werden können.



Branchenführende Unternehmen setzen heute auf Automatisierung und Integration als Kraftmultiplikatoren. Ihr Ziel ist es, vorhandene IT-Fähigkeiten und -Ressourcen für ein breiteres Spektrum von Geschäfts- und IT-Initiativen freizusetzen und zu erweitern.