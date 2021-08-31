Die Rolle von RPA in der IT-Prozessautomatisierung

Automatisierung bleibt das Herzstück vieler aktueller Programme zur digitalen Transformation. Die meisten Automatisierungsinitiativen sind jedoch geschäftsorientiert und konzentrieren sich auf die Verbesserung der Customer Experience, des Order Managements, des Vertriebs, des Marketings, der Finanzen und der Lieferkette.
Die digitale Transformation hat die Belastung von IT-Teams erhöht und zwingt Unternehmen dazu, zu erkennen, dass die Automatisierung von IT-Prozessen ebenso wichtig ist. IT-Kompetenzen und -Ressourcen sind überlastet und knapp geworden. Viele Unternehmen hatten mit übermäßig manuellen und sich wiederholenden IT-Aufgaben zu kämpfen, die Produktivität beeinträchtigten. Es entstanden inakzeptable Rückstände. Darüber hinaus sind die IT-Tools, die zur Verwaltung von IT-Infrastruktur, Infrastrukturservices, Anbietern und Workload eingesetzt werden, oft isoliert, voneinander getrennt und es mangelt an Orchestrierung, wenn sie zusammenarbeiten müssen, um Probleme zu lösen oder auf neue Möglichkeiten zu reagieren.
Als Reaktion darauf modernisieren viele Unternehmen ihre IT-Infrastruktur und bereiten sich darauf vor, die Initiativen zur Prozessautomatisierung im gesamten Unternehmen und in ihren Geschäftsbereichen zu beschleunigen. Um ihre Bemühungen nachzuvollziehen, haben wir 566 weltweit in verschiedenen Branchen tätige Geschäfts- und IT-Experten zu ihren Prioritäten bei den IT-Ausgaben befragt. Wir haben festgestellt, dass 47 % der Befragten die Automatisierung der IT-Infrastruktur und 42 % die Automatisierung von Geschäftsprozessen zu ihren wichtigsten Prioritäten bei den IT-Ausgaben erklärten.
F. In was wird Ihr Unternehmen wahrscheinlich investieren, um den IT-Betrieb oder die Servicebereitstellung zu verbessern?
Die Automatisierung von IT-Prozessen stellt einzigartige Herausforderungen dar. IT-Prozesse können über mehrere Plattformen hinweg ausgeführt werden und eine Vielzahl von Technologien nutzen, um eine große Verteilung physischer und virtueller Ressourcen zu verwalten. Dutzende (und manchmal Hunderte) von IT-Tools werden oft von einer Vielzahl verteilter Anbieter verwendet. Die meisten tauschen keine Daten untereinander aus. IT-Unternehmen stellen fest, dass sie im Laufe der Zeit große und vielfältige IT-Toolsets kuratieren. Im derzeitigen, wettbewerbsintensiven Zeitalter der digitalen Wirtschaft müssen diese Tools als integrierte und interoperable Toolchains zusammenarbeiten, über die IT-Prozesse automatisiert werden können.
Branchenführende Unternehmen setzen heute auf Automatisierung und Integration als Kraftmultiplikatoren. Ihr Ziel ist es, vorhandene IT-Fähigkeiten und -Ressourcen für ein breiteres Spektrum von Geschäfts- und IT-Initiativen freizusetzen und zu erweitern.
Es beginnt mit der Einrichtung eines IT-Kompetenzzentrums (Center of Excellence, CoE), das für die Verbesserung und Automatisierung von IT-Prozessen verantwortlich ist. Eine der Hauptaufgaben eines IT CoE besteht darin, IT-Prozesse innerhalb eines Framework zu inventarisieren, zu dokumentieren und zu organisieren. Anschließend verwaltet es die Prozesse als strategische Assets innerhalb eines IT-Prozess-Portfolios (oder eines Datenspeichers, der Informationen über den Wert und die Bedeutung der Prozesse, ihre Funktion im Betrieb und die taktischen IT-Ressourcen, die sie verbrauchen (neben anderen relevanten Informationen) erfasst). Anschließend untersucht das IT CoE die Prozesse innerhalb des Portfolios mithilfe von Prozesserkennungstechnologien, die IT-Prozesse und IT-Mitarbeiteraktivitäten visualisieren und analysieren können, um Möglichkeiten zur Automatisierung aufzuzeigen. Diese datengesteuerten Analysetechniken bieten die Möglichkeit, Automatisierungen intelligent mit Hilfe der Robotic Process Automation (RPA) Technologie zu gestalten.
Die Robotic Process Automation (RPA) -Technologie schafft Softwareroboter (Bots), die sich wiederholende menschliche Aktivitäten innerhalb und zwischen IT-Prozessen automatisieren können. RPA bietet Funktionen zur Automatisierung von Daten- und Prozessabläufen auf einer granularen Ebene – z. B. App-Formulare und Datenfelder –, um die Integration von Daten und Prozessen zwischen Quell- und Zielsystemen zu ermöglichen. Es kann verschiedene Technologien der KI nutzen, um unstrukturierte Daten sinnvoll zu nutzen, Automatisierungsdesigns zu unterstützen, um intelligenter zu werden, wenn sie ausgeführt werden und die Fähigkeiten von IT-Experten mit intelligenten Mitteln zu erweitern, um Empfehlungen, Vorhersagen und Entscheidungen zu treffen. In dieser Hinsicht kann RPA digitale Arbeitskräfte schaffen, um IT-Unternehmen mit Fähigkeiten zu erweitern, die sie effizienter und vielfältiger machen.
Branchenführende Organisationen setzen RPA ein, um die Zusammenarbeit zwischen IT-Experten zu erleichtern, Fehler, Kosten und Zykluszeiten zu reduzieren, die Geschäftsleistung in Richtung bestimmter oder gewünschter Ergebnisse zu verbessern und auf Branchen in großem Maßstab zu arbeiten. Wenn RPA eine zentrale Rolle bei der Automatisierung von IT-Prozessen spielt, können IT-Unternehmen ihre Bemühungen effektiver gestalten und ihre Aufgaben effizienter erledigen. Dies gibt IT-Unternehmen auch die Möglichkeit, einen größeren Nutzen aus allen anderen IT-Investitionen zu ziehen.
IBM Robotic Process Automation ist eine Software, die darauf abzielt, sich wiederholende und zeitaufwändige Back-Office-Aufgaben zu automatisieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Software-Robotern, die menschliche Handlungen auf einem Computer emulieren. Es ist Teil der IBM Lösung für die Geschäftsautomatisierung.