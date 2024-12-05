Was sind die ESRS?

Zu den bereichsübergreifenden Standards gehören ESRS 1: Allgemeine Anforderungen und ESRS 2: Allgemeine Angaben. Diese gelten für alle Organisationen, die im Rahmen des ESRS berichten, als obligatorisch, unabhängig von ihrer Bewertung (Prozess zur Bestimmung der Offenlegungen, die für ein Unternehmen wesentlich sind).

ESRS 1 enthält die Framework-Details für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, Entwurfskonventionen, Schlüsselbegriffe und allgemeine Voraussetzungen für die Erstellung und Präsentation von Informationen zur Nachhaltigkeit. Dieser Standard sieht zwar keine spezifischen Angaben vor, legt jedoch die Anforderungen fest, die Unternehmen für die Berichterstattung über andere Abschnitte erfüllen müssen.

ESRS 1 beschreibt auch den Prozess, den Unternehmen bei der Durchführung ihrer Bewertung befolgen müssen; und wie sie feststellen können, welche spezifischen Offenlegungen für ihr Geschäft und ihre Betriebsabläufe relevant sind.

ESRS 2 legt die Offenlegungsanforderungen für die Informationen fest, die Unternehmen generell zu allen ESRS-Nachhaltigkeitsthemen in breiten Bereichen wie Governance, Strategie und Risiko bereitstellen müssen. Diese Offenlegung legt die Mindestoffenlegungsanforderungen in Bezug auf Richtlinien, Maßnahmen, Metriken und Ziele fest.