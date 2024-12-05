Was sind die ESRS?

Die Europäischen Standards für die Nachhaltigkeit (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) sind die Standards, nach denen EU-Unternehmen – einschließlich qualifizierter EU-Tochtergesellschaften von Nicht-EU-Unternehmen – im Rahmen der Offenlegungsanforderungen der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) berichten müssen.
Im Jahr 2022 veröffentlichte die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ihren ersten Entwurf ihrer ESRS. Im Dezember 2023 wurden die ESRS im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und von der Europäischen Kommission als rechtsverbindlich akzeptiert.
Die ESRS decken ein breites Spektrum von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ab, darunter Klimawandel, biologische Vielfalt und Menschenrechte. Sie liefern Investoren Informationen über die Nachhaltigkeit der Unternehmen, in die sie investieren. Die Standards berücksichtigen die Anforderungen des International Sustainability Standards Board (ISSB) und die Inhalte der Global Reporting Initiative (GRI), um die Interoperabilität zwischen der Europäischen Union (EU) und globalen Standards zu unterstützen und unnötige doppelte Berichterstattung durch Unternehmen zu vermeiden.
Die ESRS beschreiben die Metriken und Antworten, die Unternehmen oder Geschäfte in ihrer Nachhaltigkeitserklärung angeben müssen, um die CSRD-Offenlegungsanforderungen zu erfüllen. Die Einhaltung der CSRD wird schrittweise von 2024 bis 2029 eingeführt und richtet sich in erster Linie nach der Altlast der Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung (NFRD) oder der Unternehmensgröße.
Das ESRS-Framework umfasst zwei übergreifende Standards und zehn aktuelle Standards mit 160 Offenlegungsanforderungen, jeweils mit eigenen Datenpunkten und Anwendungsanforderungen.
Zu den bereichsübergreifenden Standards gehören ESRS 1: Allgemeine Anforderungen und ESRS 2: Allgemeine Angaben. Diese gelten für alle Organisationen, die im Rahmen des ESRS berichten, als obligatorisch, unabhängig von ihrer Bewertung (Prozess zur Bestimmung der Offenlegungen, die für ein Unternehmen wesentlich sind).
ESRS 1 enthält die Framework-Details für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, Entwurfskonventionen, Schlüsselbegriffe und allgemeine Voraussetzungen für die Erstellung und Präsentation von Informationen zur Nachhaltigkeit. Dieser Standard sieht zwar keine spezifischen Angaben vor, legt jedoch die Anforderungen fest, die Unternehmen für die Berichterstattung über andere Abschnitte erfüllen müssen.
ESRS 1 beschreibt auch den Prozess, den Unternehmen bei der Durchführung ihrer Bewertung befolgen müssen; und wie sie feststellen können, welche spezifischen Offenlegungen für ihr Geschäft und ihre Betriebsabläufe relevant sind.
ESRS 2 legt die Offenlegungsanforderungen für die Informationen fest, die Unternehmen generell zu allen ESRS-Nachhaltigkeitsthemen in breiten Bereichen wie Governance, Strategie und Risiko bereitstellen müssen. Diese Offenlegung legt die Mindestoffenlegungsanforderungen in Bezug auf Richtlinien, Maßnahmen, Metriken und Ziele fest.
Die 10 aktuellen Standards sind in drei Abschnitte unterteilt – Umwelt, Soziales und Governance – und beziehen sich auf spezifische Nachhaltigkeit, besser verstanden als Nachhaltigkeitsbereiche, die durch die Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens beeinflusst werden können.
Umwelt:
Soziales:
Governance
Alle ESRS – bereichsübergreifende Standards und thematische Standards – sind in spezifischen Offenlegungspflichten organisiert, die die Informationen definieren, die Unternehmen offenlegen und melden müssen.
Jede Offenlegungspflicht besteht aus verschiedenen Absätzen mit Datenpunkten, die Offenlegung in detaillierte Elemente aufschlüsseln. Insgesamt gibt es über tausend Datenpunkte, die zu einem detaillierten Verständnis der Informationen beitragen, die in den DRs angefordert werden.
Anwendungsanforderungen bieten detaillierte Richtlinien zur Erfüllung bestimmter Offenlegungsanforderungen und Datenpunkte. Anwendungsanforderungen haben die gleiche Autorität wie andere Abschnitte des ESRS und enthalten wesentliche Anweisungen für die Einhaltung.
Keiner der thematischen Standards (oder die damit verbundenen Offenlegungspflichten und Datenpunkte) ist verpflichtend. Die Unternehmen entscheiden auf der Grundlage ihrer Wesentlichkeitsbewertung,welche Standards und Angaben für das Unternehmen wesentlich sind, auf welche sie reagieren.
Die CSRD-Berichterstattung basiert auf dem Konzept der doppelten Wesentlichkeit. Unternehmen müssen Informationen darüber offenlegen, wie sich ihre Geschäftstätigkeit auf den Planeten und seine Menschen auswirkt (sogenannte Auswirkung auf den Planeten) und wie sich ihre Nachhaltigkeitsziele, -maßnahmen und -risiken auf den finanziellen Zustand des Unternehmens auswirken (sogenannte finanzielle Materialität).
Beispielsweise verlangt die CSRD von Unternehmen nicht nur, dass sie über ihren Energieverbrauch und ihre Kosten berichten, sondern auch Emissionskennzahlen offenlegen, die detailliert beschreiben, wie sich dieser Energieverbrauch auf die Umwelt auswirkt, Ziele für die Reduzierung dieser Auswirkungen und Informationen darüber, wie sich das Erreichen dieser Ziele auf die Finanzen der Unternehmen auswirkt.
Wenn ein Unternehmen eine Offenlegungspflicht oder einen Datenpunkt ausschließen möchte, muss es die Entscheidung unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse seiner Bewertung begründen. EFRAG erarbeitet derzeit zusätzliche Leitlinien, wie Unternehmen ihre doppelte Wesentlichkeitsbewertung durchführen können.
Zusätzlich zu den in den ESRS enthaltenen sektorunabhängigen Standards hat die EFRAG die Aufgabe, Informationen zu entwickeln, die Unternehmen je nach Tätigkeitsbereich offenlegen sollten.
Im Februar 2024 einigte sich das Europäische Parlament darauf, die Frist für die Verabschiedung sektorspezifischer Europäischer Nachhaltigkeitsstandards (ESRS) um zwei Jahre zu verschieben. Es wird erwartet, dass die sektorspezifischen ESRS bis Juni 2026 veröffentlicht werden und keine Auswirkungen auf die CSRD-Wirkungsdaten haben.
Mit zwei übergreifenden Standards, 10 aktuellen Standards und über 1.000 Datenpunkten stehen Unternehmen, die nach dem ESRS berichten wollen, vor einer Datenherausforderung. Erschwerend kommt hinzu, dass ESG-Daten im Vergleich zu anderen Formen von Unternehmensdaten wie z. B. Finanzdaten vielfältiger sind und in verteilten Systemen gespeichert werden. Das Auffinden, Erfassen und Verwalten von ESG-Daten für die ESRS-Offenlegung ist ein ernsthaftes Unterfangen und erfordert die Einbindung vielfältiger Stakeholder sowie eine zweckmäßige Technologie.
Aktuelle Informationen zu den ESRS-Meldepflichten finden Sie auf der EFRAG-Website, die Implementierungsleitfäden und einen FAQ-Bereich enthält.
