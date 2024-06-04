In der heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftswelt werden Unternehmen mit komplexen Rechenproblemen konfrontiert, die schnell gelöst werden müssen. Solche Probleme können zu komplex sein, um von einem einzelnen System bewältigt zu werden, oder es kann eine längere Zeit zur Lösung erfordern. Für Unternehmen, die schnelle Antworten benötigen, zählt jede Minute. Probleme wochen- oder monatelang andauern zu lassen, ist für Unternehmen, die ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus sein wollen, nicht praktikabel. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben sich Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie z. B. Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter, Biowissenschaften, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und mehr, für High-Performance-Computing (HPC) entschieden.
Mit HPC machen sich Unternehmen die Geschwindigkeit und Leistung zunutze, die sich durch die Zusammenarbeit leistungsstarker Computer ergeben. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn es darum geht, KI in immer größerem Maßstab zu entwickeln. Auch wenn die Analyse riesiger Datenmengen unmöglich erscheinen mag, ermöglicht HPC den Einsatz von High-End-Rechenressourcen, die viele Berechnungen schnell und parallel durchführen können, damit Unternehmen schneller Erkenntnisse gewinnen können. Gleichzeitig wird HPC eingesetzt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Es wird auch verwendet, um Risiken und vieles mehr besser zu managen, weshalb immer mehr Unternehmen es einsetzen.
Am häufigsten stellen Unternehmen, die Workloads mit Aktivitätsspitzen ausführen, fest, dass sie die lokale Rechenkapazität überschreiten. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Cloud Computing das lokale HPC ergänzen kann, um den Ansatz des Unternehmens für HPC mit Cloud-Ressourcen zu verändern. Die Cloud kann dazu beitragen, Nachfragespitzen während der Produktentwicklungszyklen zu bewältigen, die sehr kurz oder länger dauern können, und ermöglicht es Unternehmen, rund um die Uhr auf Ressourcen und Funktionen zuzugreifen, die sie nicht benötigen. Unternehmen, die HPC aus der Cloud nutzen, können von den Vorteilen einer größeren Flexibilität, einer verbesserten Skalierbarkeit, einer besseren Agilität, einer höheren Kosteneffizienz und mehr profitieren.
Cadence ist ein globaler Innovator im Bereich der elektronischen Designautomatisierung (EDA) mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Computersoftware. Es hat Unternehmen auf der ganzen Welt dabei geholfen, elektronische Produkte zu entwickeln, die neue Technologien von heute vorantreiben, einschließlich Chips. Die steigende Nachfrage nach mehr Chips sowie die Integration von KI und maschinellem Lernen in die EDA-Prozesse des Unternehmens bedeuten, dass der Bedarf an Rechenleistung so hoch ist wie nie zuvor. Für Unternehmen in der EDA-Branche wie Cadence sind Lösungen, die es ermöglichen, Workloads nahtlos zwischen lokal und in der Cloud zu verlagern und gleichzeitig die Differenzierung von Projekt zu Projekt zu ermöglichen, von entscheidender Bedeutung.
Cadence verwendet IBM Cloud HPC mit IBM Spectrum LSF als Workload Scheduler zur Unterstützung der Entwicklung von Chip- und Systemdesignsoftware, die innovative Lösungen, leistungsstarke Rechenressourcen und erweiterte Sicherheitsunterstützung erfordert. Durch den Einsatz von IBM Cloud HPC berichtet Cadence von einer verbesserten Zeit bis zur Lösung, Leistungsverbesserungen, Kostensenkungen und einem optimierten Workload-Management.
Außerdem weiß Cadence aus erster Hand, dass der Wechsel in die Cloud neue Kenntnisse und Funktionen erfordern kann, über die nicht jedes Unternehmen verfügt. Das umfassende Portfolio von Cadence Cloud soll Kunden weltweit dabei helfen, die Möglichkeiten der Cloud zu nutzen. Cadence Managed Cloud-Service ist eine schlüsselfertige Lösung, die sich ideal für Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen eignet. Mit der kundenverwalteten Cloud-Option Cloud Passport können auch große Unternehmenskunden Cadence-Tools nutzen. Cadence hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden einen einfachen Weg in die Cloud zu ebnen, indem das Unternehmen sie mit erfahrenen Serviceanbietern wie IBM verbindet, deren Plattformen für den Einsatz der Cadence-Tools in Cloud-Umgebungen genutzt werden können. Für Unternehmen, die Innovation im großen Maßstab vorantreiben möchten, kann das Cadence Cloud Passport-Modell Zugang zu Cloud-Softwaretools zur Verwendung in der IBM Cloud bieten.
Traditionell wurden HPC-Systeme lokal entwickelt. Die großen Modelle und großen Workloads, die heute existieren, sind jedoch oft nicht mit der Hardware kompatibel, die die meisten Unternehmen lokal haben. Angesichts der hohen Vorlaufkosten für die Anschaffung von GPUs, CPUs und Netzwerken sowie für den Aufbau der Rechenzentrumsinfrastrukturen, die für einen effizienten Betrieb von Rechenleistung in großem Maßstab erforderlich sind, haben viele Unternehmen Cloud-Infrastrukturanbieter genutzt, die bereits massive Investitionen in ihre Hardware getätigt haben. Um das Potenzial der Public Cloud und lokalen Infrastrukturen voll auszuschöpfen, setzen viele Unternehmen auf eine Hybrid Cloud Architektur, die sich auf die Transformation von Teilen des lokalen Rechenzentrums eines Unternehmens in eine Private Cloud Infrastruktur konzentriert.
Durch die Einführung eines Hybrid-Cloud-Ansatzes für HPC, bei dem Cloud und On-Premises zusammen genutzt werden, können Unternehmen die Stärken von beiden nutzen, sodass Unternehmen die Agilität, Flexibilität und Sicherheit erreichen können, die für die Erfüllung ihrer Anforderungen erforderlich sind. IBM Cloud HPC kann Unternehmen beispielsweise dabei helfen, rechenintensive Workloads vor Ort flexibel zu verwalten. Dank der in die Plattform integrierten Sicherheits- und Kontrollfunktionen ermöglicht IBM Cloud HPC Unternehmen auch, HPC als vollständig verwalteten Service zu nutzen und gleichzeitig Risiken von Dritten und Vierten zu bewältigen.
Durch die Nutzung von Hybrid Cloud-Services über Plattformen wie IBM Cloud HPC können Unternehmen viele ihrer schwierigsten Herausforderungen lösen. Wenn Unternehmen weiterhin HPC einsetzen, sollten sie überlegen, wie ein Hybrid Cloud-Ansatz die traditionellen lokalen HPC-Infrastruktur-Bereitstellungen ergänzen kann.
