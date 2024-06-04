Cadence ist ein globaler Innovator im Bereich der elektronischen Designautomatisierung (EDA) mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Computersoftware. Es hat Unternehmen auf der ganzen Welt dabei geholfen, elektronische Produkte zu entwickeln, die neue Technologien von heute vorantreiben, einschließlich Chips. Die steigende Nachfrage nach mehr Chips sowie die Integration von KI und maschinellem Lernen in die EDA-Prozesse des Unternehmens bedeuten, dass der Bedarf an Rechenleistung so hoch ist wie nie zuvor. Für Unternehmen in der EDA-Branche wie Cadence sind Lösungen, die es ermöglichen, Workloads nahtlos zwischen lokal und in der Cloud zu verlagern und gleichzeitig die Differenzierung von Projekt zu Projekt zu ermöglichen, von entscheidender Bedeutung.

Cadence verwendet IBM Cloud HPC mit IBM Spectrum LSF als Workload Scheduler zur Unterstützung der Entwicklung von Chip- und Systemdesignsoftware, die innovative Lösungen, leistungsstarke Rechenressourcen und erweiterte Sicherheitsunterstützung erfordert. Durch den Einsatz von IBM Cloud HPC berichtet Cadence von einer verbesserten Zeit bis zur Lösung, Leistungsverbesserungen, Kostensenkungen und einem optimierten Workload-Management.

Außerdem weiß Cadence aus erster Hand, dass der Wechsel in die Cloud neue Kenntnisse und Funktionen erfordern kann, über die nicht jedes Unternehmen verfügt. Das umfassende Portfolio von Cadence Cloud soll Kunden weltweit dabei helfen, die Möglichkeiten der Cloud zu nutzen. Cadence Managed Cloud-Service ist eine schlüsselfertige Lösung, die sich ideal für Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen eignet. Mit der kundenverwalteten Cloud-Option Cloud Passport können auch große Unternehmenskunden Cadence-Tools nutzen. Cadence hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden einen einfachen Weg in die Cloud zu ebnen, indem das Unternehmen sie mit erfahrenen Serviceanbietern wie IBM verbindet, deren Plattformen für den Einsatz der Cadence-Tools in Cloud-Umgebungen genutzt werden können. Für Unternehmen, die Innovation im großen Maßstab vorantreiben möchten, kann das Cadence Cloud Passport-Modell Zugang zu Cloud-Softwaretools zur Verwendung in der IBM Cloud bieten.