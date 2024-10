Es mag übertrieben dramatisch klingen, aber 1943 stand das Schicksal der Welt tatsächlich auf dem Spiel. Der Ausgang des Zweiten Weltkriegs (1939–1945) war noch völlig offen, und sowohl die Alliierten als auch die Achsenmächte versuchten, sich durch jede Art von technologischem Vorteil einen Vorteil gegenüber dem Feind zu verschaffen.

Computersysteme steckten noch in den Kinderschuhen, als ein Projekt ins Leben gerufen wurde, das in seiner Art so monumental war wie das Manhattan-Projekt. Die US-Regierung engagierte eine Gruppe von Ingenieuren der Moore School of Electrical Engineering an der University of Pennsylvania. Die Mission bestand darin, einen elektronischen Computer zu bauen, der in der Lage ist, Entfernungsangaben für Artillerie-Entfernungstabellen zu berechnen.

Das Projekt wurde auf Wunsch des Militärs von John Mauchly und J. Presper Eckert Jr. geleitet. Die Arbeit an dem Projekt begann Anfang 1943 und endete erst 3 Jahre später.

Das im Rahmen des Projekts entwickelte Gerät – genannt ENIAC, was für „Electronic Numerical Integrator And Computer“ steht – war in Wirklichkeit eine riesige Installation mit einer Grundfläche von 140 Quadratmetern, und es wurden 17.000 Glasvakuumröhren, 70.000 Widerstände, 10.000 Kondensatoren, 6.000 Schalter und 1.500 Relais verbaut. In der Währung von 2024 hätte das Projekt 6,7 Millionen USD gekostet.

Es konnte bis zu 5.000 Gleichungen pro Sekunde verarbeiten (je nach Gleichung), was aus historischer Sicht eine erstaunliche Menge ist. ENIAC war so groß, dass man innerhalb der CPU stehen und die Maschine programmieren konnte, indem man die Verbindungen zwischen den Funktionseinheiten in der Maschine neu verdrahtete.

ENIAC wurde im weiteren Verlauf des Zweiten Weltkriegs von der US-Armee eingesetzt. Doch als dieser Konflikt endete, begann der Kalte Krieg und ENIAC erhielt neue Marschbefehle. Dieses Mal sollte es Berechnungen durchführen, die den Bau einer Bombe mit mehr als tausendfacher Sprengkraft der Atomwaffen ermöglichen sollten, die den Zweiten Weltkrieg beendeten: die Wasserstoffbombe.