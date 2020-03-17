Blockchain und Menschen ohne Bankkonto: Veränderungen im globalen Finanzwesen

Kryptowährungen sind in letzter Zeit zwar eher für ihre starken Kursschwankungen und unerwünschten Verbindungen zu Betrugsfällen bekannt geworden, aber man sollte nicht vergessen, welches Potenzial digitale Währungen als positive Kraft bergen. Weltweit gibt es über 1,7 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu irgendeiner Form von Bankinfrastruktur haben, obwohl viele von ihnen Zugang zu Technologien wie Mobiltelefonen besitzen. Robert Anzalone schrieb in Forbes, dass „Stablecoins für Menschen ohne Bankkonto eine Möglichkeit darstellen können, einen stabilen Geldwertspeicher und ein Tauschmittel zu schaffen. Wenn der Zugang zu digitaler Technologie in allen Ländern zunimmt, könnte dies für Menschen ohne Bankkonto und arme Menschen durchaus eine weitverbreitete Akzeptanz von Kryptowährungen gegenüber lokalen und weniger resilienten Finanzsystemen zur Folge haben.“

Da Stablecoins an materielle Assets wie Gold oder den US-Dollar gekoppelt sind, sind sie so konzipiert, dass sie einen gleichbleibenden Wert beibehalten, der ideal für den täglichen Gebrauch ist. Die Idee einer Währung, die die finanzielle Inklusion fördert, stößt bei Finanzkommentatoren weltweit auf Skepsis. Aber könnte die Idee, Blockchain-basierte Finanzlösungen für Menschen ohne Bankzugang weltweit anzubieten, nicht vielversprechend sein?

Die Financial Times wies auf einen entscheidenden Mangel in der potenziellen Wirkung von Stablecoins auf Menschen ohne Bankkonto hin: Mehr als ein Drittel der als „ohne Bankkonto“ Gelisteten befinden sich in dieser Lage, weil sie nicht über genügend Geld verfügen, um ein Bankkonto zu eröffnen. Wenn 34 Prozent der Menschen ohne Bankkonto nicht in der Lage sind, ein Konto zu eröffnen, löscht das sofort einen erheblichen Teil des 1,7 Milliarden Menschen umfassenden Marktes aus. Damit bleibt jedoch immer noch eine große Anzahl potenzieller Kunden übrig, die von irgendeiner Form des digitalen Bankings profitieren könnten. Das Thema finanzielle Inklusion ist weltweit nach wie vor ein heißes Thema. Tatsächlich wird in den 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung die finanzielle Inklusion als Wegbereiter genannt.

Nach dem großen Aufruhr um die erste Ankündigung wird es immer wahrscheinlicher, dass die Währung ihr Versprechen nicht einlösen kann, finanzielle Lösungen für Bevölkerungsgruppen ohne Bankkonto bereitzustellen. Das bedeutet aber nicht, dass die Blockchain-Technologie aus dem Rennen ist. Könnte die Technologie einen bedeutenden Beitrag zur Überbrückung der Kluft zwischen Finanzdienstleistungen und Menschen ohne Bankkonto leisten? Sehen wir uns genauer an, wie die Blockchain-Technologie das globale Bankwesen revolutionieren kann: