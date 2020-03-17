Blockchain und Menschen ohne Bankkonto: Veränderungen im globalen Finanzwesen

Kryptowährungen sind in letzter Zeit zwar eher für ihre starken Kursschwankungen und unerwünschten Verbindungen zu Betrugsfällen bekannt geworden, aber man sollte nicht vergessen, welches Potenzial digitale Währungen als positive Kraft bergen. Weltweit gibt es über 1,7 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu irgendeiner Form von Bankinfrastruktur haben, obwohl viele von ihnen Zugang zu Technologien wie Mobiltelefonen besitzen. Robert Anzalone schrieb in Forbes, dass „Stablecoins für Menschen ohne Bankkonto eine Möglichkeit darstellen können, einen stabilen Geldwertspeicher und ein Tauschmittel zu schaffen. Wenn der Zugang zu digitaler Technologie in allen Ländern zunimmt, könnte dies für Menschen ohne Bankkonto und arme Menschen durchaus eine weitverbreitete Akzeptanz von Kryptowährungen gegenüber lokalen und weniger resilienten Finanzsystemen zur Folge haben.“
Da Stablecoins an materielle Assets wie Gold oder den US-Dollar gekoppelt sind, sind sie so konzipiert, dass sie einen gleichbleibenden Wert beibehalten, der ideal für den täglichen Gebrauch ist. Die Idee einer Währung, die die finanzielle Inklusion fördert, stößt bei Finanzkommentatoren weltweit auf Skepsis. Aber könnte die Idee, Blockchain-basierte Finanzlösungen für Menschen ohne Bankzugang weltweit anzubieten, nicht vielversprechend sein?
Die Financial Times wies auf einen entscheidenden Mangel in der potenziellen Wirkung von Stablecoins auf Menschen ohne Bankkonto hin: Mehr als ein Drittel der als „ohne Bankkonto“ Gelisteten befinden sich in dieser Lage, weil sie nicht über genügend Geld verfügen, um ein Bankkonto zu eröffnen. Wenn 34 Prozent der Menschen ohne Bankkonto nicht in der Lage sind, ein Konto zu eröffnen, löscht das sofort einen erheblichen Teil des 1,7 Milliarden Menschen umfassenden Marktes aus. Damit bleibt jedoch immer noch eine große Anzahl potenzieller Kunden übrig, die von irgendeiner Form des digitalen Bankings profitieren könnten. Das Thema finanzielle Inklusion ist weltweit nach wie vor ein heißes Thema. Tatsächlich wird in den 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung die finanzielle Inklusion als Wegbereiter genannt.
Nach dem großen Aufruhr um die erste Ankündigung wird es immer wahrscheinlicher, dass die Währung ihr Versprechen nicht einlösen kann, finanzielle Lösungen für Bevölkerungsgruppen ohne Bankkonto bereitzustellen. Das bedeutet aber nicht, dass die Blockchain-Technologie aus dem Rennen ist. Könnte die Technologie einen bedeutenden Beitrag zur Überbrückung der Kluft zwischen Finanzdienstleistungen und Menschen ohne Bankkonto leisten? Sehen wir uns genauer an, wie die Blockchain-Technologie das globale Bankwesen revolutionieren kann:
Es besteht ein allgemein anerkannter Wunsch nach Veränderung, wenn es darum geht, die Bedürfnisse der Bürger in benachteiligten Gebieten auf der ganzen Welt zu berücksichtigen. Einflussreiche Technologieführer wie Bill Gates haben umgehend auf das Problem hingewiesen und die Vorteile einer Lösung hervorgehoben. In Bezug auf die Menschen ohne Bankkonto sagte Gates: „Die Einbeziehung der Ärmsten in das Finanzsystem erhöht den Wert ihrer Assets und verändert die grundlegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Finanzdienstleistungen durch digitale Währung – und hilft damit direkt denen, die in Armut leben.“
Die Einführung von Bankdienstleistungen für Menschen ohne Bankkonto stellt einen wichtigen Schritt dar, um Bevölkerungsgruppen aus der Armut zu befreien. Finanz-Einrichtungen und Bankkonten sind davon abhängig, dass die Benutzer über gültige Ausweispapiere verfügen und Zugang zu einer Infrastruktur haben, die es ihnen ermöglicht, ihr Geld zu sparen. Das Hauptproblem besteht darin, dass sich dieses Problem offenbar nicht von selbst lösen wird, ohne dass direkte Maßnahmen ergriffen werden.
Eines der gravierendsten Probleme, das viele Menschen ohne Zugang zu Bankdienstleistungen betrifft, ist das Fehlen eines formalen Ausweispapiers. Ohne gültige Ausweispapiere gibt es für Menschen ohne Bankkonto nur sehr wenige Möglichkeiten, eine Kredithistorie aufzubauen, die ihnen den Weg zu Krediten jeglicher Art ebnen könnte. Ohne Kredite und den damit potenziell durch Produktion entstehenden Wohlstand gibt es für Bürger ohne Bankkonto nur sehr wenige Möglichkeiten, aus ihrem Schuldenkreislauf und damit aus der Armut auszubrechen.
Banken gelten traditionell als unverzichtbar, wenn es darum geht, großen Teilen der Welt, die heute noch keinen Zugang zu Bankdienstleistungen haben, Finanzdienstleistungen zugänglich zu machen. Zu den am stärksten benachteiligten Gebieten gehören 80 Prozent der Länder Afrikas südlich der Sahara, 67 Prozent der Erwachsenen im Nahen Osten, 65 Prozent Lateinamerikas und über 870 Millionen Menschen in Ost- und Südostasien. Wenn man dann noch die 60 Millionen Erwachsenen in Westeuropa und Nordamerika hinzunimmt, die kein Bankkonto haben, wird das volle Ausmaß des Problems etwas deutlicher.
Die Bereitstellung einer finanziellen Infrastruktur für Menschen ohne Bankkonto birgt für viele Banken erhebliche Risiken. Die damit verbundenen Kosten sind hoch, und es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Investitionen auszahlen. Hier hat Technologie wie Blockchain das Potenzial, dort einzugreifen, wo Banken Angst vor einem Risiko haben. Es ist naheliegend, Blockchain als die derzeit größte Hoffnung zu sehen, finanzielle Inklusion in Teile der Welt zu bringen, in denen die Idee einer Finanzinfrastruktur zuvor eher wie ein Hirngespinst erschien.
Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Blockchain-Technologie ist kaum zu bezweifeln. Obwohl es Fragen rund um die Einführung neuer digitaler Währungen gibt, spielte die Technologie eine entscheidende Rolle beim kometenhaften Aufstieg von Bitcoin im Jahr 2017, und ihre hohe Zugänglichkeit bedeutet, dass ein großes Potenzial besteht, Bankdienstleistungen in großem Umfang auch benachteiligten Bürgern zugänglich zu machen . Das hohe Sicherheitsniveau von Blockchain-Netzwerken bedeutet, dass die Technologie Finanztransaktionen schnell und effizient abwickeln kann, ohne dass für grenzüberschreitende Zahlungen und Überweisungen Zwischenhändler benötigt werden.
Die unveränderliche Struktur der Privatsphäre, die Blockchain den Kunden bieten kann, sorgt für Sicherheit beim Tätigen oder Empfangen von Zahlungen. Solange ein Kunde Zugang zu einem Gerät hat, das auf E-Wallets zugreifen kann, entstehen nur minimale Kosten für den Betrieb der Technologie. Es gibt auch zahlreiche Wallets, die speziell für die effektive Nutzung auf Blockchains wie Ethereum entwickelt wurden.
Am wichtigsten ist jedoch, dass die Blockchain es den Nutzern ermöglicht, ihre ganz eigene, greifbare digitale Identität bei jedem Geldtransfer im In- und Ausland mit sich zu führen. Die Technologie zeichnet sich insbesondere in Bereichen aus, die für etablierte Banken ursprünglich als Stolpersteine galten.
Das Schöne an der Blockchain ist, dass sie scheinbar Dinge, die vor einer Generation noch unmöglich schienen, völlig logisch machen kann. Bitcoin hätte ohne sein Blockchain-Framework niemals die Welt im Sturm erobern können, und seine zugrundeliegende Technologie wird nun in einer Reihe von Branchen erforscht.
Statistiken zeigen, dass viele Gemeinden auf der ganzen Welt immer noch unter einem Mangel an finanzieller Infrastruktur leiden. Die Einführung algorithmischer Stablecoins, die vollständig auf sicheren Konten genutzt und international transferiert werden können, könnte die einzige umsetzbare Lösung sein, die uns für den Fortschritt zur Verfügung steht. Der Algorithmus ermöglicht es den Nutzern, den Stablecoin durch einen Rekapitalisierungsmechanismus von Konten ohne Sicherheiten zu unterstützen und gleichzeitig eine feste Provision zu erhalten. Glücklicherweise ist es ein guter.
Auch wenn es derzeit noch keine Kryptowährung gibt, die benachteiligten Bevölkerungsgruppen endlich hilft, ihre Finanzen zu verwalten, ist die Blockchain durchaus in der Lage, ein Umfeld zu schaffen, das endlich Inklusivität im Bankwesen ermöglicht.
Von Zeit zu Zeit laden wir Branchenexperten, akademische Experten und Partner dazu ein, ihre Meinungen und Erkenntnisse zu aktuellen Trends in der Blockchain im Blockchain Pulse Blog zu teilen. Die Meinungen in diesen Blogbeiträgen sind zwar ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM wider, doch dieser Blog ist bestrebt, alle Standpunkte in die Konversation einzubeziehen.