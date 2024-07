IBM Food Trust unterstützt Farmer, Vertrauen zu fördern, indem es den Weg des Kaffees bis in Ihre Tasse nachprüfbar dokumentiert und die Bohnen vom Moment ihrer Ernte an protokolliert. Die Zukunft des Kaffees liegt in seiner Rückverfolgbarkeit.

„Rückverfolgbarkeit bedeutet, zu wissen: 'Wurde dieser Kaffee auf verantwortliche und nachhaltige Art gewonnen?'“

– Dan Behrends, Gründer und Präsident, Farmer Connect