Japans Personalbranche befindet sich im Wandel. Eine lebenslange Beschäftigung ist nicht mehr garantiert. Die Beförderung nach Betriebszugehörigkeit gibt es so nicht mehr. Und der Arbeitsmarkt wird immer grenzenloser. Aus diesem Grund erkunden japanische Unternehmen neue Arbeitsstile, die den globalen Unternehmen näher kommen.
Insbesondere erlauben viele Arbeitgeber ihren Mitarbeitern mittlerweile, Nebenjobs zu übernehmen, was einen Zustrom von Freiberuflern und Auftragnehmern auf den Markt bringt. Bei der Suche nach neuen Jobs arbeiten HR-Experten in der Regel isoliert und verwenden langwierige manuelle Methoden, um Arbeitsverläufe, Fähigkeiten, Erfolge und Referenzen zu überprüfen.
Bei Persol Career Co. wussten wir, dass es eine bessere Methode geben musste, um zu überprüfen, ob die Zugangsdaten aktuell und korrekt waren und nicht geändert wurden, nur um eine Stelle zu bekommen. Eine bessere Möglichkeit, personenbezogene Daten in IT-Systemen zu speichern und sie gleichzeitig vor Hackern und betrügerischen Änderungen zu schützen. Eine bessere Möglichkeit für Arbeitnehmer, ihre Lebensläufe zu aktualisieren und sie sicher mit bevorzugten Personalvermittlern und Arbeitgebern zu teilen.
Wir stellten die Hypothese auf, dass ein Blockchain-Netzwerk den Framework zur Lösung dieser Probleme bieten könnte. Wir brauchten jedoch Unterstützung beim Testen unserer Annahmen und bei der Entwicklung einer Lösung.
Wir wandten uns an IBM, die einen Enterprise Design Thinking-Workshop mit IBM Experten veranstaltete, die sich mit der IBM Blockchain Platform, der Open Source -Lösung Hyperledger Fabric von der Linux Foundation und erfolgreichen globalen Anwendungsfallen auskannten. Unser Team bestand aus IT-Mitarbeitern und Geschäftsleuten, die HR-Benutzergemeinschaft repräsentierten.
Mithilfe von Design Thinking entwickelte das Garage-Team in kürzester Zeit ein Minimum Viable Product (MVP) mit enormem Potenzial. Die Lösung, die sich noch in der Prototyp-Form befindet, schafft ein autorisiertes Blockchain-Netzwerk, das sich ideal für die Speicherung, Überprüfung und den Austausch von beruflichen Werdegängen in einem Konsortium aus Arbeitgebern, Personaldienstleistern und Arbeitnehmerorganisationen eignet. Es bietet erhebliche Nutzen für die Stakeholder auf dem Arbeitsmarkt und sogar für das soziale Gefüge Japans.
Während des Garage-Workshops konnten wir Hyperledger-Experten fragen konnten, ob unsere Annahmen richtig waren es war toll, dass wir bestätigt wurden. Das IBM Team hat uns auch viele neue Ideen gegeben und gezeigt, wie Blockchain Personalprozesse rationalisieren kann. Eine wichtige Voraussetzung ist die Blockchain, eine manipulationssichere und sicherheitsreiche Umgebung für den Austausch von Informationen zum beruflichen Werdegang, die für Arbeitssuchende und Arbeitgeber so kritisch sind.
Sobald persönliche Informationen in der Blockchain gespeichert sind, können Arbeitssuchende diese durch die gemeinsame Nutzung eines digitalen Schlüssels zur Verfügung stellen, und die Personalabteilungen können das Netzwerk nach qualifizierten Bewerbern durchsuchen. Dies wird es erleichtern, Bewerber zu prüfen und sie in Positionen zu platzieren, die ihren Qualifikationen und Interessen entsprechen. Und die Arbeitnehmer werden in der Lage sein, ihre Karrierewege autonomer zu wählen.
Im Großen und Ganzen glauben wir, dass die Anwendung von Blockchain auf den Personalmarkt den Menschen helfen kann, ihre Stärken zu maximieren und ihr Potenzial zu entfalten.
Um unserem Netzwerk dabei zu helfen, eine entscheidende Masse zu erreichen, laden wir bei Persol HR- und Mitarbeiterunternehmen ein, dem Konsortium beizutreten. HR Blockchain ist eine gemeinsam nutzbare Plattform. Wir ermutigen neue Teilnehmer, den teilbaren Teil zu nutzen, um neue Arbeitsstile einzuführen und eine bessere Art des Personalmanagements zu schaffen.
