Sobald persönliche Informationen in der Blockchain gespeichert sind, können Arbeitssuchende diese durch die gemeinsame Nutzung eines digitalen Schlüssels zur Verfügung stellen, und die Personalabteilungen können das Netzwerk nach qualifizierten Bewerbern durchsuchen. Dies wird es erleichtern, Bewerber zu prüfen und sie in Positionen zu platzieren, die ihren Qualifikationen und Interessen entsprechen. Und die Arbeitnehmer werden in der Lage sein, ihre Karrierewege autonomer zu wählen.

Im Großen und Ganzen glauben wir, dass die Anwendung von Blockchain auf den Personalmarkt den Menschen helfen kann, ihre Stärken zu maximieren und ihr Potenzial zu entfalten.

Um unserem Netzwerk dabei zu helfen, eine entscheidende Masse zu erreichen, laden wir bei Persol HR- und Mitarbeiterunternehmen ein, dem Konsortium beizutreten. HR Blockchain ist eine gemeinsam nutzbare Plattform. Wir ermutigen neue Teilnehmer, den teilbaren Teil zu nutzen, um neue Arbeitsstile einzuführen und eine bessere Art des Personalmanagements zu schaffen.

Von Zeit zu Zeit laden wir Branchenexperten, akademische Experten und Partner dazu ein, ihre Meinungen und Erkenntnisse zu aktuellen Trends in der Blockchain im Blockchain Pulse Blog zu teilen. Die Meinungen in diesen Blogbeiträgen sind zwar ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM wider, doch dieser Blog ist bestrebt, alle Standpunkte in die Konversation einzubeziehen.