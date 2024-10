Bare Metal Server vs. Virtual Server: Auswahl der am besten geeigneten Option

Nach welchen Kriterien wählt man die richtige Cloud-Infrastruktur für die Ausführung einer Workload aus? Warum sollte man sich für das eine oder das andere entscheiden – Bare-Metal oder Virtual Servers? Im Folgenden werden einige der wichtigsten Kriterien erläutert, die bei der Auswahl einer Cloud-Serverumgebung berücksichtigt werden sollten.

IBM Cloud Bare Metal Servers im Vergleich. IBM Cloud Virtual Servers

IBM Cloud Bare Metal Servers bieten die Leistung, die Fähigkeiten, die Sicherheit und das Preis-Leistungs-Verhältnis, die für die Bewältigung der heutigen Workloads in Unternehmen erforderlich sind. Dies gilt insbesondere für solche, die über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, d. h. über mehr als ein oder zwei Monate. E-Commerce-, ERP-, CRM-, SCM- und Finanzdienstleistungsanwendungen sind nur einige der Workloads, die sich ideal für Bare-Metal eignen.

Aber was ist mit Workloads, die nur über kurze Zeiträume laufen – sagen wir, weniger als einen Monat (z. B. Entwicklung/Test, Backup und Wiederherstellung, DR oder sogar Umfrage- oder Testauswertung)?

Für diesen Fall sind IBM Cloud Virtual Server Instanzen (VSIs) die perfekte Wahl.

VSIs sind – genau wie Bare Metal Server – schnell und flexibel. Sie können jedoch innerhalb von Minuten beauftragt und bereitgestellt werden – entweder als öffentliche oder dedizierte Instanzen. Sie können sogar den Host auswählen, auf dem Ihr VSI ausgeführt wird. Virtual Server sind vollständig anpassbar und können bei steigenden Rechenanforderungen erweitert werden. Darüber hinaus können Sie VSIs in denselben VLANs wie physische Server bereitstellen, wodurch Sie die Workloads auf Virtual Server und Bare Metal Server verteilen können, während die Interoperabilität erhalten bleibt.

Der Verlauf einer Virtual Servers Instanz – Bare-Metal

Ironischerweise beginnen sowohl Bare Metal Server als auch Virtual Server ihre Lebensdauer als Bare Metal Server, da ein Virtual Server (oder eine Instanz) auf Bare Metal Server-Hardware ausgeführt wird. Aber von da an benötigt eine virtuelle Serverinstanz (VSI) einen Hypervisor, der ein weiterer „Benutzer" auf der Bare-Metal-Hardware ist und den Traffic und die Ressourcen steuert. Mit Hypervisoren können Sie mehrere VSIs (Recheninstanzen) für jede Bare-Metal-Serverinstanz erstellen. Dies erhöht die Serverkapazität, steigert die Auslastung jedes Bare Metal Servers und senkt die Rechenkosten für die kurzfristige Nutzung.

Während also Ihre kurzfristigen Kosten für die Ausführung einer Workload in der Cloud mit einem VSI sinken können, zahlen Sie einen Preis in den Bereichen Kontrolle, Leistung und Sicherheit. Schauen wir uns dies etwas genauer an:

Kontrolle: VSI-Hypervisoren verbrauchen einen Teil der Rechenleistung der Maschinen, aber eine reine Bare-Metal-Lösung läuft ohne die „Steuer“ des Hypervisor-Zyklus. So haben Sie mehr Kontrolle außerhalb der Verwaltung Ihrer eigenen On-Premises-Lösung.

Leistung: Mit Bare-Metal-Servern können Sie Ihre Anwendung so abstimmen, dass sie in einer Umgebung ausgeführt wird, in der Sie alles kontrollieren – vom Server-Host bis hin zum RAM und den Speicherlaufwerken. Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor stellen fest, dass die hohen Anforderungen ihrer Anwendungen an die Rechenleistung durch die Leistung und Kontrolle von Bare-Metal-Hardware erheblich verbessert werden können.

Sicherheit: Bare Metal ist ein Single-Tenant-System, das vollständig von einem einzelnen Benutzer kontrolliert wird und daher sicherer als eine Multi-Tenant-Cloud oder virtuelle Umgebung ist. Dies ist für Anwendungen erforderlich, die mit Informationen umgehen, welche Vorschriften wie DSGVO, HIPAA, HITECH, PCI DSS und generell Vorschriften für personenbezogene Daten erfüllen müssen.

Beginnen Sie noch heute mit der IBM Cloud-Infrastruktur

Die beste Computing-Lösung hängt von Ihren spezifischen Workload-Anforderungen ab und liegt bei Ihnen. Es gibt hier keine schlechte Wahl. Es gibt jedoch die beste Wahl für Ihre Cloud-Infrastrukturanforderungen – ob VSI oder eine Kombination aus Bare Metal und VSI. Aus diesem Grund ist IBM Cloud die Plattform für alle Ihre Cloud-Anforderungen.

